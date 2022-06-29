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「電競女神」解婕翎曬照代言喊濕透了　網讚比啤酒消暑

▲日本超人氣啤酒品牌SAPPORO BEER，推出在Instagram曬照就能免費抽獎一年份365罐啤酒的活動。甜美「電競女神」解婕翎曬性感照助攻，受讚「工商雪乳才是真正的消暑聖品」，讓網友直呼中獎機率要變低了。（圖／翻攝自解婕翎FB）
▲日本超人氣啤酒品牌SAPPORO BEER，推出在Instagram曬照就能免費抽獎一年份365罐啤酒的活動。甜美「電競女神」解婕翎曬性感照助攻，受讚「工商雪乳才是真正的消暑聖品」，讓網友直呼中獎機率要變低了。（圖／翻攝自解婕翎FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-29 07:00:00

日本超人氣啤酒品牌SAPPORO BEER，大手筆推出在Instagram曬照就能免費抽獎一年份365罐啤酒的活動。甜美「電競女神」解婕翎性感助攻，拍下一系列美照示範，引來77老大留言「害我大半夜跑去買了一手」，粉絲讚聲「工商雪乳才是真正的消暑聖品」，直呼中獎機率要變低了。

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日本SAPPORO BEER即日起至7/31，開跑旗下「SAPPORO生啤酒黑標」、「惠比壽啤酒」共同抽獎活動，利用活動網站上的特製濾鏡，拍下「半顏乾杯」笑容滿分的照片，就有機會獲得1年份啤酒，大方送出350ml x 365罐，不少網友看了都說好心動。

▲甜美「電競女神」解婕翎曬出「工商雪乳」，性感美照惹得網友吶喊「真的是涼上加涼」。（圖／翻攝自解婕翎FB）
▲甜美「電競女神」解婕翎曬出「工商雪乳」，性感美照惹得網友吶喊「真的是涼上加涼」。（圖／翻攝自解婕翎FB）
甜美「電競女神」解婕翎也來助攻，拍下一系列性感美照示範，直喊「天氣又悶又熱，出門一下真的是濕透了」，惹得網友讚聲「真的是涼上加涼」，忍不住問「有滿18歲了嗎」？

更引來77老大留言「害我大半夜跑去買了一手」，粉絲讚聲「工商雪乳才是真正的消暑聖品」、「我一直分心」，有網友表示「一年的份喝到爽啊！太佛心了吧！」還苦笑「超人氣美女出現了 我中獎機率變低了」。

過去便常舉辦抽獎活動的日本SAPPORO BEER，這次是台灣首次有機會得到「SAPPORO 生啤酒黑標」或「惠比壽啤酒」1年份的豪華大禮，即日起至7/31，於活動網站上填寫表單並使用特製濾鏡，拍下魅力笑容合成「半顏乾杯」照片，上傳個人Instagram並選定啤酒種類，完成指定Hashtag #用SAPPORO生啤酒黑標乾杯吧 或 #用惠比壽啤酒乾杯吧，便能參加抽獎活動，除了啤酒還有品牌特製酒杯可以試手氣。

▲「魅力寫真 半顏乾杯」抽獎活動，有機會得到1年份豪華啤酒與品牌特製酒杯等好禮。（圖／SAPPORO提供）
▲「魅力寫真 半顏乾杯」抽獎活動，有機會得到1年份豪華啤酒與品牌特製酒杯等好禮。（圖／SAPPORO提供）
▲百威啤酒Budweiser X 顔伯駿推出Reverse限定設計罐，還有星級聯名禮盒組。（圖／百威啤酒提供）
▲百威啤酒Budweiser X 顔伯駿推出Reverse限定設計罐，還有星級聯名禮盒組。（圖／百威啤酒提供）
美式百威啤酒Budweiser，則與三頁文設計總監顔伯駿攜手合作推出Reverse限定設計罐，玩轉出充滿音樂、流行、藝術的百威宇宙解構罐身，推出一系列限量聯名集點商品，全系列包含限量T-shirt、雙面漁夫帽、郵差小包、摺疊小桌、收納箱、烤肉架、告示立牌、海灘巾、野餐墊、古巴襯衫、保冷背包、大型疊疊樂、飲料桶等設計單品。首波限量聯名集點贈品一推出便廣受好評搶兌，7/1中午12:00起，即將開放第二波全新6款限量聯名商品兌換。

▲好評第二波聯名贈品。（圖／百威啤酒提供）
▲好評第二波聯名贈品即將開放兌換。（圖／百威啤酒提供）
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