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上班族怕什麼？「獨自簡報」只排第二：這點嚇到快閃尿

▲網路調查職場恐懼來源，發現台灣上班族最害怕遇到這些事。（示意圖／取自pixabay）
▲網路調查職場恐懼來源，發現台灣上班族最害怕遇到這些事。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-28 10:04:372022-06-28 10:07:23

職場壓力山大，但到底上班族在煩憂什麼？隨著畢業季到來，今年預計25萬名畢業生將投入就業市場，求職平台518熊班和陌生來電辨識軟體Whoscall合作，針對旗下調查職場恐懼來源，發現「獨自向全公司簡報」恐懼感只排第2名，多數人最害怕的還是用外語和客戶開會。

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此次「職場恐懼大調查」問卷共發放9386份，根據聯合調查指出，上班族對於「要用外語和同事、客戶進行會議或書信」感到最焦慮，第二名則是「被指派獨自向全公司或重要客戶簡報」，第三名恐懼是「想要換工作，卻得不到青睞」。

▲Whoscall和518熊班公開職場3大恐懼。（圖／業者提供）
▲Whoscall和518熊班公開職場3大恐懼。（圖／Whoscall提供）
Whoscall補充，高達近7成上班族對於要用英文和客戶開會、信件往來感到焦慮，顯見「外語恐懼症」仍是職場最大的夢靨；緊接在後則是「簡報恐懼症」，在疫情之下，逾5成民眾有「求職／轉職恐懼症 」，多數民眾雖想要尋找新的工作機會、測試市場行情，卻害怕無法獲得滿意的待遇與職缺。除了上述3項最高票的職場恐懼通病，還有以下6種「重症型」職場恐懼症。

•    窮忙恐懼症：苦差事都有我，但升遷加薪都跟我無關。

•    電話恐懼症：電話是職場上必要的溝通管道，想躲都躲不掉。

•    加班恐懼症：加班沒有盡頭，平日超時工作是常態，還要犧牲假日。

•    決策變動恐懼症：主管高層想法「說來就來、說變就變」，永遠跟不上。

•    職場群組恐懼症：就算下班或假日，公司群組依然響不停，很難放鬆。

•    疫情績效恐懼症：疫情下，公司業績表現不理想而影響職涯發展或薪水。
 

▲上班族職場恐懼排行榜。（圖／518熊班提供）
▲上班族職場恐懼排行榜。（圖／518熊班提供）

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