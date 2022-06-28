草木皆兵？北戴河會議將開 秦皇島傳菜刀、剪刀也受限
中國河北省秦皇島的北戴河地區，是中共高層領導人每年夏天聚集並召開會議的地點，本月稍早《路透社》曾引用當地交通官員透露，未來2個月知名電動車特斯拉（Tesla）將被禁入，當時有分析指，這是因北京擔心高科技車輛可能成為監控工具。現在又傳出有當地居民在網上爆料，指使用菜刀、剪刀的店舖也都被排查，甚至要求用鋼絲固定刀具，頗有草木皆兵的意味。
綜合《自由亞洲電台》等媒體報導，每年一度的北戴河會議前，河北秦皇島市公安局都會提升安保措施，確保到北戴河開會的中共高層、元老們的安全；繼先前傳出特斯拉被禁止駛入北戴河地區後，近期又有了限制店鋪使用刀具的規定。
報導指出，近日秦皇島展開刀具的排查和管制，許多店家的菜刀、剪刀都被執法人員「上鎖」，以鋼絲、塑線之類拴住，從當地居民上傳的影片中可以看到，有商家表示：「一輩子也想不到，菜刀能被鐵絲給綁上了，還有剪子，這輩子也想不到。」
事件在中國網路平台上引起討論，許多民眾紛紛吐槽：「以後買菜刀，都需要有資質證書的人來上門安裝吧，菜刀安裝工程師」、「長的是人腦子嗎」、「别人真要有那個心思，再買一把刀不行啊。這綁起來能起什麼作用？超市菜刀禁售了沒」。
此外，也有人直言：「使一個社會不安的是人，而不是工具」、「關鍵人心裡的那把刀怎麼綁」，還有人在留言區盤點近年重大爭議事件，打下：「東航MU5735飛行事故的真相，上海疫情最後追責，唐山打人事件的真相，河南村鎮银行400億，儲户被賦紅碼後續」等字樣。