約旦港氯氣槽爆炸！有毒黃煙「整片炸開」 釀13死250傷
中東國家約旦的南部港口阿卡巴港（Aqaba port）於當地時間27日爆發毒氣外洩事件，主因是一輛起重機在進行儲存約30公噸氯氣的大型儲槽吊放作業時，意外砸落導致大量氯氣釋出，港口現場蔓延著有毒黃色煙雲，目前已知釀成13人喪生、超過250人受傷。
綜合《美聯社》、《路透社》等外媒報導，阿卡巴港位於紅海北端，毗鄰以色列最南端的港口城市埃拉特（Eilat），兩地都是備受遊客歡迎的海灘與潛水地；從約旦國營電視台所發布的影片來看，一輛起重機疑似在吊放作業時故障，巨大氯氣儲槽瞬間墜落砸在船隻甲板上，爆炸力道之大就連碼頭上的卡車都被震到向後倒退。
報導指出，爆炸瞬間有毒的黃色煙霧也跟著外溢，隨著大量氯氣釋出蓋過港口和船隻，現場人員也匆忙逃離；儘管事發當時船隻並未卸下任何貨物，但當地官員仍要求檢察確認港口貨物是否出現任何污染跡象。
目前已知至少有13人喪生、超過250人受傷，其中有約旦公民也有部分外籍人士，有部分傷者情況危急被送到醫院接受與化學品接觸的相關治療與診治，當地衛生官員奧貝達特博士（Dr. Jamal Obeidat）敦促人們待在室內並緊閉門窗，而最近的住宅區距離港口邊酒店有25公里；鄰近的以色列埃拉特市當局也發布聲明表示，該市目前沒有受到明顯影響，但他們正在密切關注事態發展。