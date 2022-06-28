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曹佑寧6年戀情破局！校花女友高調曬恩愛　遭劇粉罵翻

▲曹佑寧與輔大校花鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自instagram）
▲曹佑寧與輔大校花鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自instagram）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-28 10:08:262022-06-28 10:14:13

男星曹佑寧和校花女友鍾蕙羽宣布分手，結束6年感情，女方在IG發文流露不捨。卻有網友在Dcard爆料，鍾蕙羽不滿曹和合作戲劇《他在逆光中告白》的女主角余玥合作，刻意曝光合照宣示主權，讓劇粉相當憤怒，指責鍾蕙羽行為高調，演員私生活不該影響工作表現，這段感情似乎結束得並不愉快。 

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▲曹佑寧（左）被爆為新歡鍾蕙羽甩舊愛，而且還是搶別人女朋友。（合成圖／翻攝自Instagram，2016.10.26）
▲曹佑寧（左）當初和鍾蕙羽交往，傳出為新歡捨棄舊愛。（合成圖／翻攝自Instagram，2016.10.26）
▲鍾蕙羽在IG宣布和曹佑寧結束6年感情。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽在IG宣布和曹佑寧結束6年感情。（圖／鍾蕙羽IG）
曹佑寧工作全面發展，在綜藝節目《全明星運動會》出色表現圈粉後，積極邁向演員之路發展，演出《他在逆光中告白》的霸道總裁，酷帥形象征服觀眾，在中國累積一票死忠粉絲，在網友敲碗下第二季今年開拍，不過電視劇一邊釋出宣傳照，追劇粉絲狂嗑螢幕CP，鍾蕙羽卻在社群媒體高調曬恩愛，讓粉絲對她的行為很感冒。

▲余玥曬出和曹佑寧的合照，讓鍾蕙羽吃醋。（圖／余玥微博）
▲余玥曬出和曹佑寧的合照，讓鍾蕙羽吃醋。（圖／余玥微博）
▲余玥發文，疑似發表對鍾蕙羽的不滿。（圖／余玥微博）
▲余玥發文，疑似發表對鍾蕙羽的不滿。（圖／余玥微博）
鍾蕙羽今（28）日在IG宣布分手，難過寫下「面對悲傷，才能看見幸福真正該有的樣子」，並貼出過往合照表示「六年的感情，有多少不捨，真的好難過好難過，我需要的是時間，給我時間好好說再見」，現正努力過新的生活，做讓自己快樂的事。

▲曹佑寧發文宣告戀情破局，要大家不要攻擊鍾蕙羽。（圖／曹佑寧小紅書）
▲曹佑寧發文宣告戀情破局，要大家不要攻擊鍾蕙羽。（圖／曹佑寧小紅書）
曹佑寧也在小紅書證實分手消息，但他強調此事與余玥無關，「請別再花時間，腦補現在怎麼樣那怎麼樣，別再去揣測什麼還在不在一起啥之類的」，希望粉絲不要私訊攻擊前女友，「若你們喜歡這一部戲，那麼請讓這個事情結束，謝謝感恩」。

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