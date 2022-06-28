不熟高雄？柯志恩脫口「大武營」　李雨蓁嘆國民黨又來亂

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李雨蓁強調，從2018年開始，韓國瑜透過炫麗的口號騙取民眾支持，把高雄當成政治的跳板，市長一位還沒坐熱，便吃碗內看碗外投入總統選舉，面對不適任的市長，高雄人不得不行使罷免權，淘汰無心市長，再透過市長補選，讓真正願意為這個城市奉獻的團隊來付出。但國民黨非但沒有反省，更持續啟動公投擾亂重大議題的決策，讓台灣陷入一場又一場的選舉當中，即便失利也不願善罷甘休，更進行報復性罷免，在鳳山開啟罷免黃捷的行動。
李雨蓁說，鳳山人是國民黨透過選舉內耗的最大受害者，因此，絕對有權力要求柯志恩不要再來亂，過去作為外景節目主持人，念錯重要地標的名字絕對是大忌，如今柯志恩還沒正式宣布參選就犯下如此荒唐的錯誤，不僅是不專業的主持人，也是不及格的立委，還能勝任高雄市長候選人嗎？鳳山人、高雄人想要的其實很簡單，就是至少有一次正經的市長選舉。
李雨蓁表示，重點不是柯志恩挺不挺愛情摩天輪，而是帶著什麼樣的願景來選高雄市長，如果來重要地標都搞不清楚，那只是證明柯志恩不只是空降，還有可能是不合格的市長候選人，四年投6次票的鳳山人絕對最有資格要求柯志恩，參選的第一站就應該來鳳山衛武營，向市民們提出完整的市政白皮書。