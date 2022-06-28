景氣燈號連3綠　國發會：台灣出口挑戰大

國家發展委員會近日發布5月景氣燈號，連續3個月，亮出代表「景氣穩定」的綠燈，景氣對策信號綜合判斷分數是28分，與4月持平，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著外貿需求疲弱，台灣出口變數及挑戰比較大，但近期因疫情趨穩，加上暑假消費旺季來臨，七、八月在內需支撐下，「對維持綠燈有一定信心。」



國發會今天發布五月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，與上月持平，燈號亮出連續第三個綠燈，在九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃藍燈、製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，其餘六項燈號不變。



對此，國發會說明，受到中國防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力等影響，壓抑全球經貿成長動能，故5月份製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑，至於內需部分，相較去年同月升級三級警戒，今年國內漸與疫情共存，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。





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