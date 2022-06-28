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景氣燈號連3綠　國發會：台灣出口挑戰大

▲國際發展委員會近日發布5月景氣燈號，連續3個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著外貿需求疲弱，台灣出口變數及挑戰比較大。（圖／NOWnews資料照片）
▲國際發展委員會近日發布5月景氣燈號，連續3個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著外貿需求疲弱，台灣出口變數及挑戰比較大。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-28 10:20:242022-06-28 10:23:25

國家發展委員會近日發布5月景氣燈號，連續3個月，亮出代表「景氣穩定」的綠燈，景氣對策信號綜合判斷分數是28分，與4月持平，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，隨著外貿需求疲弱，台灣出口變數及挑戰比較大，但近期因疫情趨穩，加上暑假消費旺季來臨，七、八月在內需支撐下，「對維持綠燈有一定信心。」

國發會今天發布五月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，與上月持平，燈號亮出連續第三個綠燈，在九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈紅燈，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃藍燈、製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，其餘六項燈號不變。

對此，國發會說明，受到中國防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力等影響，壓抑全球經貿成長動能，故5月份製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑，至於內需部分，相較去年同月升級三級警戒，今年國內漸與疫情共存，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。

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國發會指出，景氣領先指標連續7個月呈現下跌，累計跌幅為3.42%，同時指標則連續4個月下降，跌幅擴大，累計跌幅為1.31%，顯示未來景氣擴張力道持續緩。

吳明蕙坦言，全球都下修經濟成長率，隨著外貿需求疲弱，「台灣出口變數及挑戰比較大」，但近期疫情趨穩，加上7、8月暑假消費旺季的到來，預估有內需支撐，因此對維持綠燈有一定信心。

然而，國發會仍認為，俄烏戰爭僵持、全球通膨壓力持續、新冠疫情未除，且供應鏈瓶頸、主要國家貨幣政策緊縮步調等不確定因素仍存，都增添全球經濟下行風險，仍須審慎關注後續發展

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