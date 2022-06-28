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注重健康　從確實測量心跳與體重開始

注重健康　從確實測量心跳與體重開始
注重健康　從確實測量心跳與體重開始

健康醫療網

2022-06-28 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】想要知道自己身體目前狀況如何，最簡單的方法就是掌握「心跳和體重」。透過每天確實的測量，不僅能自行掌握身體狀態的變化，也能依此決定當天的活動。要出發運動、登山的當天早上，先好好測量體重與心跳，做好正確準備再出發吧。

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每天早上測量心率　確實掌握身體狀況

心臟的跳動會隨著健康狀態的不同而變動，想要確認身體狀況如何，心跳是再方便也不過的指標。

輿水健治醫師表示：「當身體異常時，為了讓身體察覺危險，交感神經會開始興奮、心跳加速。接著由於血管收縮，讓體內的熱難以散逸，導致體溫和血壓一起上升。」

如果覺得今天狀態莫名不好，只要量量看心跳就會知道。不過，脈搏要多高才算快，這點就必須依靠每天的測量了。而每天測量的時間也必須固定才行。

「每天早上睜開眼後，只要在開始活動前窩在被窩裡測量即可。把測量結果記錄下來是很重要的。如果可以，使用能夠記錄資料的脈搏計就更好了。如果在預定要打球的當天早晨發現心跳比平常快，就要徹底做好身體狀況的管理。因為即使沒有不適的感覺，但這就是身體即將遭遇危機的證據。此外，乾脆下定決心休息也很重要。勉強自己出席可能也會造成他人的困擾。」

對人體來說，有些時候不是有毅力就能克服的。現在也有可以用智慧型手機測量脈搏或心率的健康APP，下載這類APP來用也是一種方式。請大家務必開始為自己測量記錄。

「如果我們使出人體肌肉擁有的最大力量，身體不但會因此受傷，肌肉的力量甚至能造成骨折。為了避免發生這種情況，身體平常都處於控制狀態下。但這樣的控制在遇到緊急事故或緊張時就會解除，也就是所謂火災現場的蠻力。因此，只要我們能夠根據狀況，巧妙運用自己加速的心跳，就有可能提高運動表現。」

當我們想要發揮力量時，就要讓自己保持在緊張且心跳加速的狀態；而當不需要出力時，則可試著深呼吸來抑制緊張的心跳。

只要每天量體重　自然就不易發胖？

在身體狀況的管理上，跟心跳同樣需要監測掌握的就是體重。

「比起依靠飲食守則或運動，每天確認自己體重更有效。藉由每天記錄的動作，讓自己對於體重、甚至健康的意識深植腦中。」光是將測量結果告訴身邊的人，就能提高成效。

此外，量體重時測量體脂肪率也非常重要。因為當我們以為體重減輕了，卻可能只減到了肌肉或骨骼量。反過來說，即使開始運動後體重卻增加，只要體脂肪率下降就不用擔心。

每天了解自己的心跳和體重，自然會逐漸提升對健康的重視。

【解說】

埼玉醫科大學綜合醫療中心

急救科（ER）教授

輿水健治

醫學博士。日本臨床運動醫學會代表。日本體育協會公認運動醫生。埼玉醫科大學綜合醫療中心副院長。日本心臟震盪研究先驅。主要著作有《從基礎開始學習運動急救醫學》、《請使用AED》等書。

本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第22期

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54223

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