諾富特飯店訂房系統出包！尊榮客房變5元 賣出59間認賠
華航諾富特飯店驚傳訂房系統出包，由於6/30將回歸一般飯店經營，特別推出「從心起航住房專案」，原本一晚要價3888元的「行政尊榮客房」，在6月20日傍晚系統上架時，卻顯示只要5元，還可以加1元就能享有品坊西餐廳自助早餐1客，等於6元就能有1泊1食，被眼尖網友發現後立刻搶訂。雖然諾富特飯店發現後2小時內就緊急下架商品，已經賣出59間，換算下來損失了近23萬元。對此，諾富特飯店坦言是系統有誤，不過只要消費者要執行訂單，就會履行合約。
諾富特飯店表示，這個疏失再發生後2小時內就被發現，立即緊急下架，不過系統已經賣出59間，因為是飯店本身出錯，所以所有訂購的消費者權益都會被保障，消費者可安心使用，權益不會受損。
位於桃園機場旁的華航諾富特飯店，過去是華航機組員的防疫旅館，在任務完成之後，已經重新進行大規模清消並且依規定靜置，預計6月30日回歸一般飯店營運。近期特別推出「從心起航住房專案」，入住日期從6月30日到7月17日，專案包含標準客房住宿1晚，免費升等景致客房，加1元可享品坊西餐廳自助早餐1客，最多2客。並附贈2張機場捷運1日搭車券，最低只要2288元起。此外，7月1日起到7月14日入住，可使用桃園住宿金搶先用現折1000元，7月15日之後則可使用國旅補助折價1300元。