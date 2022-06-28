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將官晉任萌弟向蔡英文敬禮超可愛　坦言不敢從軍怕被罵

▲「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，6歲將官眷屬向總統蔡英文敬禮，模樣極為可愛。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.28）
▲「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，6歲將官眷屬向總統蔡英文敬禮，模樣極為可愛。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.28）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-28 10:55:472022-06-28 10:57:35

國防部今日上午於大直博愛營區舉行「中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文向家屬祝賀時，1名6歲弟弟向蔡英文敬禮，可愛模樣意外成為焦點。他在受訪時被問到未來是否會想從軍，他說不會，因為害怕被罵。

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「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡英文親自出席訓勉，國防部長邱國正、國防部副部長王信龍上將、參謀總長陳寶餘上將、國安會副秘書長陳文政、國防大學校長劉志斌上將等人出席。

蔡英文致詞時肯定國軍，不僅每名官兵投入每天的戰備訓練，當民眾有需求也會立刻出動支援，疫情爆發以來更秉持「防疫視同作戰」精神，積極投入各項各項防疫作為，國人對於官兵的付出相當感動且肯定，她身為三軍統帥也感到光榮。

蔡英文強調，台灣要強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心，政府這幾年在大家攜手努力下積極推動軍事改革，包國艦國造、國機國造等都有很好進展，且按照既定期程執行，有效提升國防戰力。

蔡英文在會後向將官家屬祝賀致意，1名弟弟舉手向蔡英文敬禮，蔡英文還停留下來與他談話，意外成為焦點。這名6歲的弟弟為國防部戰略規劃司軍制編裝處處長賴文欽外甥王竑燁，媒體詢問總統跟他聊了什麼，他表示，「總統問我幾歲？有沒有在上學？」

媒體詢問未來會不會想從軍？王竑燁表示，「不想，因為怕被罵。」童言童語引起一陣笑聲。

▲「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡英文總統親自出席訓勉。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.28)
▲「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡英文總統親自出席訓勉。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.28)

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