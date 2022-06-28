傳訊就好！半數年輕人有「電話恐懼症」：看到來電想掛斷
雖然傳訊息是最沒有效率的溝通方式之一，但對不少人來說，寧可一個字一個字來來往往，也不想直接和對方講電話。根據國外心理學者研究，「電話恐懼症者（telephone phobia）」通常會對講電話感到焦慮恐懼、害怕電話鈴聲響。但對某些職務來說，電話是工作上必要溝通管道，Whoscall與518熊班聯合調查發現，超過5成年輕人對於講電話感到焦慮。
根據國外心理學者研究，「電話恐懼症者」害怕手機鈴聲響起，對講電話感到焦慮恐懼，嚴重甚至會出現生理不適，如胃痛、盜汗、心跳加快、呼吸急促等症狀，尤其對於陌生電話更加嚴重。陌生來電辨識APP Whoscall與求職平台518熊班聯手，發放9386份「職場恐懼大調查」問卷進行調查，竟發現Z世代（約10到25歲）半數以上有電話恐懼症。
Whoscall指出，儘管通訊軟體發達之下，文字訊息也是工作及生活中重要的溝通方式，但在職場上仍有許多需要使用電話聯繫的場合，包含電話面試、陌生開發、採購詢價等，因此電話溝通能力仍被視為重要工作技能之一。聯合調查發現，高達54%學生族群對於「電話是職場上必要的溝通管道」感到焦慮，進一步分析年資5年以內的職場菜鳥，對講電話感到恐懼的平均比例仍接近5成。
至於為何害怕講電話？在長期依賴文字訊息溝通的情況下，許多人都對講電話的場合感到不自在、缺乏信心，間接助長了電話恐懼症。Whoscall與518熊班進一步剖析指出，44%受訪者認為「講電話的反應時間短、怕講錯話」，其他包含「不確定自己在電話中的表現如何（39%）」、「不擅長和陌生人講電話（34%）」、「只要看到陌生號碼打來很不安（33%）」。