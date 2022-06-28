6成兒童長新冠會倦、咳、喘！醫提醒：有5症狀風險高

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王怡人說明，美國研究分析逾8萬名18歲以下兒童、青少年確診病例，發現此族群的長新冠症狀盛行率達到25.24%，通常在染疫後3個月內出現，症狀可能持續超過2個月，由醫師診斷若無法用其他醫學診斷排除者，統稱為「長新冠」，與免疫失調、自身免疫、內皮功能障礙、隱匿性病毒持續存在及凝血激活等因素都有相關。
王怡人指出，兒童染疫後，因年齡限制無法清楚表達不適症狀，家長除要留意兒童發燒可能伴隨衍生的兒童多系統發炎症候群（MIS-C）外，也要觀察是否有「長新冠」症狀，包含疲累、咳嗽、胸悶、喘、心悸、情緒不穩注意力不集中、頭痛失眠、聽力嗅覺味覺異常、腹痛、關節肌肉痠痛、皮疹等。
王怡人透露，自5月底至6月底，已有近百名兒童因「長新冠」就醫，目前收治的「長新冠」兒童中，約有6成疲累、久咳、喘、持續呼吸困難，有3成頭痛、注意力不集中、嗅覺味覺異常，有1成皮膚疹，影響學習及生活品質，讓兒童青少年苦不堪言，且12-18歲及有過敏體質「長新冠」比率較高，持續症狀時間較久。
「即使確診期間無症狀或輕度感染的兒童，也可能有長新冠持續問題！」王怡人提醒，雖然兒童長新冠的比例較成人低，但由於症狀多元，無法只用一種藥物解決所有問題，若為多重合併症兒童則醫療照護非常複雜。
要特別注意的是，王怡人提到，年齡12歲以上，本身有過敏氣喘、自體免疫疾病、肺部疾病、糖尿病、肥胖的兒童，或染疫時有出現超過5種症狀的兒童，皆屬於「長新冠」高風險族群，出現的不適症狀較多元且較難痊癒，增加更多醫療支出。
王怡人強調，新冠感染對兒童健康長期影響不容忽視，除建議盡快接種疫苗預防染疫、染疫後盡快就醫治療，醫師診斷時也會判斷是否搭配免疫抑制藥物與復健、營養的補充緩解不適，18歲以下有「長新冠」症狀可至兒科就醫，加速復原以回歸正常生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。