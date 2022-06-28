相約殉情！結果男子獨活 高院「這原因」更審改輕判1年
一位杜姓男子與女友王女相約殉情，兩人說好一起吞安眠藥並在住處燒炭，結果王女身亡杜男卻活了下來。杜男遭檢方起訴，而今（28）日高院更二審判決結果出爐，杜男改從輕發落，判處1年有期徒刑，因高院採信他「謀為同死」，全案仍可上訴。
回歸本案，發生在2015年8月，杜男當時與交往4個月的女友王女同居，兩人因覺得生無可戀，相約殉情。結果王女死亡，杜男卻活了下來，遭到殺人罪嫌提起公訴。
杜男辯稱自己確實是與王女約好要一同赴死，但王女家屬不接受這說法，指控杜男故佈疑陣，心存不軌。最終一審以幫助自殺罪判決杜男2年8月徒刑，杜男上訴後還被加重刑度到4年徒刑。當時法院認定杜男騙取王女感情，不相信杜男真心有意同死。
但是全案發回更審後，最新更一審判決出爐，高院這次改為採信杜男「謀為同死」的說詞，認為杜男有留下遺書，體內也有一氧化碳反應，故輕判1年有期徒刑，不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
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