MLB／大聯盟官網列8大交易人選 運動家王牌領銜　

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1.華盛頓國民一壘手，Josh Bell
即將在8月14滿30歲的Bell，近期慢慢走出開季低潮，6月的前23場比賽，打出7轟、17分打點，以及攻擊指數1.069的好成績，在國民隊把陣中球星Juan Soto列為非賣品之後，Bell就是許多缺乏進攻火力的球隊可以參考的對象。
2.亞利桑那響尾蛇先發投手，Zach Davies
雖然Davies在賽季前2個月的防禦率接近5，但他的狀態在6月反彈，單月5場先發，防禦率只有2.56，而今年29歲的Davies薪水只有150萬美元，在明年還有一個共同選擇權，是需要補強中後段先發輪值的球隊，經濟實惠的好選擇。
3.辛辛那提紅人三壘手，Brandon Drury
今年紅人可能沒有非賣品，Drury還要經過一年仲裁年才會成為自由球員，而今年他的薪水只有90萬美元，8月才會滿30歲的他，內外野都可以守，在6月21場比賽中，還打出.333/.378/.619的打擊三圍，外加7轟的表現，應該也會是交易的熱門人選之一。
4.芝加哥小熊左外野手，Ian Happ
雖然小熊隊的主力捕手Willson Contreras一直是呼聲最高的交易人選，但是交易掉Happ，可能為小熊隊帶來更多回報，他今年薪水是685萬美元，年底還有最後一次的仲裁資格，而且他的控制權直到2023年，Happ這個賽季打擊的表現相當優異，有.279/.376/.459的打擊三圍，除非小熊隊想把28歲的他放在未來藍圖，否則今年會是把他交易掉的最佳時機。
5.巴爾的摩金鶯終結者，Jorge López
原本是先發投手的López，因為生涯先發出賽只有6.07的慘澹防禦率，而被丟到牛棚，卻投出了自己的一片天，今年29歲的López，在金鶯出賽31場比賽，拿下13次救援成功，防禦率是驚人的0.75，而他今年僅有150萬美元的薪水，未來兩年都是仲裁年，需要補強後援的球隊可以好好考慮。
6.辛辛那提紅人隊先發投手，Tyler Mahle
只有27歲的Mahle，本季薪水520萬美元，明年有仲裁資格，經過今年5月24日，投4局失8分的難堪表現之後，之後的5場先發只有2.14的防禦率，而且在33.2局就三振了40位打者，也讓許多球隊對他重拾興趣。
7.匹茲堡海盜隊中外野手，Bryan Reynolds
可以控制到2025年的Reynolds一直都是非常熱門的交易人選之一，今年開季雖然打不好，但從5月25以來的29場出賽，打出了.304/.350/.563的打擊三圍，重建中的海盜非常有可能在交易大限之前把他賣掉。
8.奧克蘭運動家先發投手，Frankie Montas
這位運動家隊的王牌，賽季前7場先發就有4場自責分超過3分，但是近8次出賽穩了下來，僅有2.70的自責分率，平均每局可以三振超過1名打者，他依然是市場上最好的先發投手之一，今年運動家應該是賣定他了，只是時間早晚的問題。