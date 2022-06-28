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以住代護眷村保存　高市成功媒合17戶產業進駐

▲高雄市以住代護眷村保存計畫9年成績卓然，今年升級推出「十年駐村」計畫。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄市以住代護眷村保存計畫9年成績卓然，今年升級推出「十年駐村」計畫。（圖／高市府文化局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-06-28 11:18:04

高雄市以住代護眷村保存計畫9年成績卓然，今年升級推出「十年駐村」計畫，上週末（25、26日）辦理首次提案複審。集結各領域專家而成的評審團，陸續在建業、黃埔兩處眷舍進行歷時近20小時馬拉松式現地審查，由通過初審提案者分別於提案房舍內向評審簡報未來創業的營運與房舍修繕規劃，審查過後媒合包括書店、餐廳、私廚、民宿、婚攝、文創等各項產業共17戶，展現業界多元蓬勃的生命力。「十年駐村」計畫持續徵集，月月收件。而第二個「五年駐村」的收件也即將在7月8日截止，因為眷舍已有過去首批五年以住代護居住者的無私呵護，無需修屋可立即開業，吸引許多青創商家紛紛探詢，文化局提醒有興趣的商家把握最後投件機會，共同打造眷村園區特色。

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▲以住代護五年駐村計畫房舍無須修繕直接進駐。（圖／高市府文化局提供）
▲以住代護五年駐村計畫房舍無須修繕直接進駐。（圖／高市府文化局提供）
文化局長王文翠表示，9年前以住代護計畫推出時，是高雄市面對眷改後全台灣最大面積眷村保存區域的巨大挑戰，在眷村保存的過程導入民間創意與熱情，修繕眷舍，更藉由居住延續了人的溫度與眷村文化的命脈，空前的模式，也開創往後全國各地對眷村保存活化的全新思考。歷經以住代護人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業藉由民間協力已逐步蔚然成村，多數眷舍更已修繕熟成。高雄市政府下一步，透過計畫的升級擴大公共性，讓眷村保存從純住家的私人維護使用型態，走向更多元具公眾價值的用途。新一期的計畫從保存再利用拓展到在地產業的培植發展，延續實踐陳其邁市長重視的青年創業政策，讓眷村成為新創、青創的新聚落，更使得眷村歷史與地理的養分，成為這個城市發展重要的資源。

王文翠表示，首次升級推出的「十年駐村」計畫，進駐期長達10年，為了對未來眷村整體發展與各別進駐計畫進行完善的把關，由文化局組成包含文創產業、品牌營運、建築、結構、消防安全與文化資產保存等專業組成全方位評審團，針對營運模式、空間配置裝修、修繕計畫構想及經費預算預估等內容，進行書面初審與實地複審兩輪詳細的綜合評選。最終成功媒合左營建業新村11件、鳳山黃埔新村6件，共17間房舍在計畫首月即媒合成功。

▲以住代護五年駐村計畫房舍無須修繕直接進駐。（圖／高市府文化局提供）
▲以住代護五年駐村計畫房舍無須修繕直接進駐。（圖／高市府文化局提供）
緊接著即將於7月8日（星期五）截止收件的「五年駐村」計畫，是由於「十年駐村」計畫五月釋出近百戶眷舍開放申請時，便吸引近千人至眷村現場看屋，首月僅二十多天申請期即收到44件投件申請，因而後續加碼釋出的54戶五年駐村計畫。五年駐村計畫的房舍，經過前一代以住代護的五年修繕居住維護至今，現在開放第二個五年駐村申請，已熟成的房舍更適合短期營運規畫的新創或青創業者利用營運。王文翠表示，台灣眷村蘊含豐富多元的歷史文化元素，都將成為創業者的無形養分。相較純粹居住更適合將這樣的空間轉化為商業營運型態，多元聚集的產業規模帶動地方發展，歡迎有興趣的創業者把握最後機會提案。

▲以住代護十年駐村計畫現地複審會議。（圖／高市府文化局提供）
▲以住代護十年駐村計畫現地複審會議。（圖／高市府文化局提供）
此次審查委員之一南台科大創新產品設計系副教授王文雄提到，以住代護是很好的實踐地方創生的計畫，形成一個有機的眷村是全國少見的，讓民間的提案與活力自行形塑出不同的村落文化與運行方式，這次的評選看到了這個村落未來更多元的可行性。機電消防專業的委員正修科大副教授金鴻展表示，這次提案超過八成的申請者都很認真與專業，他們所提出的計畫不僅帶著他們創業的理想創意，更兼顧了老屋修繕所必須面對管線、消防安全等專業，讓我們看到以住代護計畫的申請者對長遠的規劃。

文化局表示，此次以住代護是史上最大規模眷村進駐計畫，「十年駐村」持續徵件並月月收件。「五年駐村」則是針對前一期以住代護到期的54間房舍徵件，在前人的修復上，免再修繕的日式庭院眷舍將是青創與新創最好的選擇，收件到7月8日截止，邀請有志入駐眷村創業的夥伴一同加入，共同成為新的眷村守護者。更多媒合名單與更多以住代護的資訊，請上FB官方粉絲團「以住代護　高雄眷村好生活」與以住代護官網。 

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