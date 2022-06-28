以住代護眷村保存　高市成功媒合17戶產業進駐

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王文翠表示，首次升級推出的「十年駐村」計畫，進駐期長達10年，為了對未來眷村整體發展與各別進駐計畫進行完善的把關，由文化局組成包含文創產業、品牌營運、建築、結構、消防安全與文化資產保存等專業組成全方位評審團，針對營運模式、空間配置裝修、修繕計畫構想及經費預算預估等內容，進行書面初審與實地複審兩輪詳細的綜合評選。最終成功媒合左營建業新村11件、鳳山黃埔新村6件，共17間房舍在計畫首月即媒合成功。
緊接著即將於7月8日（星期五）截止收件的「五年駐村」計畫，是由於「十年駐村」計畫五月釋出近百戶眷舍開放申請時，便吸引近千人至眷村現場看屋，首月僅二十多天申請期即收到44件投件申請，因而後續加碼釋出的54戶五年駐村計畫。五年駐村計畫的房舍，經過前一代以住代護的五年修繕居住維護至今，現在開放第二個五年駐村申請，已熟成的房舍更適合短期營運規畫的新創或青創業者利用營運。王文翠表示，台灣眷村蘊含豐富多元的歷史文化元素，都將成為創業者的無形養分。相較純粹居住更適合將這樣的空間轉化為商業營運型態，多元聚集的產業規模帶動地方發展，歡迎有興趣的創業者把握最後機會提案。
此次審查委員之一南台科大創新產品設計系副教授王文雄提到，以住代護是很好的實踐地方創生的計畫，形成一個有機的眷村是全國少見的，讓民間的提案與活力自行形塑出不同的村落文化與運行方式，這次的評選看到了這個村落未來更多元的可行性。機電消防專業的委員正修科大副教授金鴻展表示，這次提案超過八成的申請者都很認真與專業，他們所提出的計畫不僅帶著他們創業的理想創意，更兼顧了老屋修繕所必須面對管線、消防安全等專業，讓我們看到以住代護計畫的申請者對長遠的規劃。
文化局表示，此次以住代護是史上最大規模眷村進駐計畫，「十年駐村」持續徵件並月月收件。「五年駐村」則是針對前一期以住代護到期的54間房舍徵件，在前人的修復上，免再修繕的日式庭院眷舍將是青創與新創最好的選擇，收件到7月8日截止，邀請有志入駐眷村創業的夥伴一同加入，共同成為新的眷村守護者。更多媒合名單與更多以住代護的資訊，請上FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」與以住代護官網。