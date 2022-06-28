今年侵台颱風估3到4個！反聖嬰減弱 夏季氣溫正常到偏熱
進入夏季也是颱風季的開始，中央氣象局今（28）日公布今年颱風季預測，估計今年西北太平洋6到12月大約有20到25個颱風生成，侵台颱風預估約3到4個，研判下半年颱風生成總數及侵台颱風數量仍以正常範圍機率最大。至於7到9月夏季氣溫預測以正常到偏熱機率最大，雨量則以正常機率較大。
氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，與氣候平均值4.3個偏少。往年統計，西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中約為3至4個颱風侵台，預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數以及侵臺颱風個數，仍以正常範圍的機率較大。
氣象局從今年起，將視颱風外圍環流威脅程度，在海上颱風警報期間就比照陸上警報，滾動發布縣市風雨預報及3小時間隔的定量降水預報，並且定時舉行最新颱風動態說明記者會，讓民眾可以即時取得颱風最新動態消息。
另外，今年夏季反聖嬰現象偏弱，預期對台灣影響較小，氣象局檢視各國數值模式預報結果，預測今年7至9月氣溫以正常至偏熱的機率較大，雨量則以正常機率較大。至於今年5、6月梅雨季，台灣分別於5月中旬、5月下旬及6月上旬受到梅雨鋒面的影響，5月溫度明顯偏低，雨量偏多，全台日照時數創下5月最少紀錄；6月溫度回歸正常，雨量為正常至偏少。