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淨化選前治安　高市警局強力掃黑行動有效壓制幫派氣焰

▲高市警局淨化選前治安，特別執行局辦同步掃黑行動專案，市刑大副大隊長林耕宇表示，將以「系統性掃黑」強力打擊。(圖／高市刑大提供)
▲高市警局淨化選前治安，特別執行局辦同步掃黑行動專案，市刑大副大隊長林耕宇表示，將以「系統性掃黑」強力打擊。(圖／高市刑大提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-28 12:00:00

高雄市政府警察局為防制幫派以暴力方式介入年底選舉事務，特別鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，絕不容許幫派犯罪組織侵蝕政治及危害社會治安，自111年6月21日起至6月27日止，特別執行「局辦同步掃黑行動專案」共計檢肅涉嫌犯罪組織案11件，其中治平目標11人、共犯54人，查獲槍枝1把、棍棒刀械、鋼瓶、電擊器、行動電話、作案用汽車1輛、本票及大麻等犯罪證物。

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高市警局刑警大隊副大隊長林耕宇表示，市警局要求全體警察同仁於查緝各類刑案過程中，應配合「迅速偵破」、「向上溯源」、「向下刨根」等偵蒐策略積極執行「局辦同步掃黑行動專案」，動員刑事警察大隊暨各分局同步針對高市重點幫派組合及其他近期曾涉案之暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊，針對幕後首要分子及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，斷其經濟命脈，全面瓦解暴力犯罪組織。

根據高市刑大這次專案共檢肅11名治平目標、同時逮捕手下成員54人，合計到案65人，共計查獲鎮暴槍1把(含彈匣1個)、CO2鋼瓶4支、塑膠彈1罐、刀子2把、電擊器1支、伸縮警棍2支、球棒6支、行動電話27支、存摺3本、提款卡3張、作案用汽車1輛、現金新臺幣23萬7950元、本票18張、第二級毒品大麻2包、磅秤、吸食器等犯罪證物。

林耕宇也分析高雄市整體治安狀況指出，暴力犯罪111年1至6月發生20件、破獲21件、破獲率105%，與去（110）年同期發生31件、破獲30件、破獲率90%比較，發生數減少11件、破獲率增加15%；槍擊案111年1至6月發生1件、破獲2件、破獲率200%與去（110）年同期發生6件、破獲9件、破獲率150%比較，發生數減少5件、破獲率增加50%；聚眾鬥毆案件111年1至6月共發生62件，與去年同期發生102件比較，發生數減少40件，大幅減少39.21%，且所有滋事分子均緝捕到案；整體治安狀況呈現發生數下降、破獲率上升，穩定且平穩的趨勢。       

高雄市政府警察局再次重申，年底選舉將屆，打擊不法無假期，凡是暴力討債、街頭聚眾鬥毆、擁槍自重等暴力犯罪都將正本清源，持續以查人、追金流、抓組織方式擴大溯源追查，執行各式掃蕩勤務，展現守護治安之決心。

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