淨化選前治安　高市警局強力掃黑行動有效壓制幫派氣焰

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據高市刑大這次專案共檢肅11名治平目標、同時逮捕手下成員54人，合計到案65人，共計查獲鎮暴槍1把(含彈匣1個)、CO2鋼瓶4支、塑膠彈1罐、刀子2把、電擊器1支、伸縮警棍2支、球棒6支、行動電話27支、存摺3本、提款卡3張、作案用汽車1輛、現金新臺幣23萬7950元、本票18張、第二級毒品大麻2包、磅秤、吸食器等犯罪證物。
林耕宇也分析高雄市整體治安狀況指出，暴力犯罪111年1至6月發生20件、破獲21件、破獲率105%，與去（110）年同期發生31件、破獲30件、破獲率90%比較，發生數減少11件、破獲率增加15%；槍擊案111年1至6月發生1件、破獲2件、破獲率200%與去（110）年同期發生6件、破獲9件、破獲率150%比較，發生數減少5件、破獲率增加50%；聚眾鬥毆案件111年1至6月共發生62件，與去年同期發生102件比較，發生數減少40件，大幅減少39.21%，且所有滋事分子均緝捕到案；整體治安狀況呈現發生數下降、破獲率上升，穩定且平穩的趨勢。
高雄市政府警察局再次重申，年底選舉將屆，打擊不法無假期，凡是暴力討債、街頭聚眾鬥毆、擁槍自重等暴力犯罪都將正本清源，持續以查人、追金流、抓組織方式擴大溯源追查，執行各式掃蕩勤務，展現守護治安之決心。