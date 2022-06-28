108課綱困境多　學團8月辦「新課綱高中生論壇」

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青民協指出，過去在社群貼文中，可以看到很多高中生對於新課綱滿滿的無奈、焦慮，甚至是不滿，盼藉由正式論壇，將學生的抱怨，轉化成讓政策推進的動力。本次論壇將針對學習歷程檔案、108課綱下的大學升學與考招、課綱、課程與課本編排、自主學習與素養等主題進行深度討論，會前將辦理工作坊凝聚學生意見，讓學生意見在新課綱的檢討中不會缺席。
協辦單位、國教行動聯盟認為，這是首次由學生自發自籌辦理，顯見108課綱的施行確實對學生的學習產生重要的影響，經過此次從學生觀點的全面性檢視，相信對於108課綱學習效果的評估能更為精準，可作為教育當局未來修正相關教育措施的重要依據。
協辦單位、104人力銀行副總經理王榮春指出，108課綱及學習歷程制度的推行過程中，高中職教師是幫助學生進行生涯與興趣探索的第一線，104人力銀行也將在8月舉辦免費「全台高職老師學習歷程講座」，幫教師掌握更多學習歷程輔導技巧、職涯探索工具，更有效地幫助學生撰寫學習歷程，同時了解未來科系與職業的發展。
據104人力銀行調查，超過33%學生不知道怎麼寫學習歷程，104人力銀行推出免費的學習歷程輔助工具104學習歷程，引導高中職學生撰寫學習歷程自述，幫助學生找到目標、展現個人特質，目前已累積近3,000位高中職學生使用。
108課綱高中生論壇將於8月11日，於財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行，目前正開放學生報名參與，主辦單位將全額補助學生往返活動地點的交通費，詳細說明及報名資訊可參與108課綱倡議計劃網站。