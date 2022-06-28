300億租金補貼7/1上路！5大必看Q&A　申請方法、資格秒懂

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政府為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，將補貼總經費由原有每年57億元增加至300億元，從去年實際申請戶數16萬餘戶提高到50萬戶，政府為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，將補貼總經費由原有每年57億元增加至300億元。
依據去年度租金補貼申請標準，以雙北租屋族為例，在台北市租屋的民眾，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬4170元，而在新北市租屋者，則需低於3萬9000元才可申請。這次專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6,046元以下，新北市則放寬為4萬7,400元以下，且家庭成員不綁戶籍，鎖定核心家庭，經由所得標準放寬，可讓政府照顧更多租屋民眾。
Q2補貼金額有多少？
本次專案計畫將以110年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度。針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢將加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)將加碼1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍，生越多加愈多！
Q3我已經申請過租金補貼，還要再提出申請嗎？
今年6月由地方政府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者，將由營建署就其既有資料，於7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取本專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後即完成申請，民眾不必多提出。
此外，營建署與社政及民政體系合作，主動找出目前未領取租金補貼的低收入戶及中低收入戶家庭，6月份詢問申請意願，並於7月協助完成線上申請。
Q4我原本有租金補貼，資格會不會受到影響？
正在接受「整合住宅補貼資源實施方案」的租金補貼戶或社會住宅包租代管承租戶，如果仍然沒有持有住宅、沒有享有其他同性質補貼、平均每人每月所得也在最低生活費3倍以下，重新審查後應仍符合本次300億元擴大租金補貼申請資格，身份資格包中，民眾不必擔心。
不過營建署也提醒，有2個時間點務必要留意，首先是上述資格者在6月會陸續接到地方政府或租賃業者詢問有無意願由營建署進行補貼金額試算。其次是7月中下旬起，營建署會陸續將試算結果以電子郵件方式通知有意願試算的舊戶，舊戶需在期限內點選信件內連結，上網回復「同意」才算完成申請程序。
Q5補貼怎麼領到？
以往租金補貼受理申請與撥款由當地的地方政府處理，這次專案將統一由中央辦理。過去撥款帳戶僅限郵局，新制將不再限定郵局，民眾可檢附任一金融機構存摺封面影本，皆可撥款。
營建署提醒，如果民眾有申請、資格上的問題，可於週一至週五上午8時至下午6時，撥打02-7729-8003專線查詢。也可以到「內政部不動產資訊平台」(https://pip.moi.gov.tw/)查詢。