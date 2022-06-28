北京上海零染疫　COVID-19疫情仍在中國內流動

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當天通報無症狀感染者84例，其中境外移入63例，本土病例21例。單日新增本土無症狀感染者以安徽6例最多，接著是天津4例、遼寧4例、廣東4例、廣西3例。
北京與上海昨天均為零感染，兩城逐步恢復正常生活步調。北京昨天恢復高中、國中、小學返校；上海將於明天開放餐廳內用，重拾人間煙火。廣東昨天新增5例染疫者均為深圳報告的病例，當地疫情反覆無常。
安徽是昨天通報染疫數最多的省份，據知當地發現的病例是為外省返鄉的人員，這代表，COVID-19疫情仍在中國內部流動。當地出現疫情後，已展開流調工作，省會合肥安排在27日至29日展開核酸檢測。
港澳部分，香港昨天增1873例染疫，疫情續升溫。儘管中國國家主席習近平將赴港參加七一活動的說法成主流，但香港官方宣布維持現有防疫措施至7月13日不變。
澳門疫情還在發展當中，截至昨天下午，累計391例染疫。官方表示，單日增近百病例，疫情仍在上升期。澳門的第三輪核酸檢測預計於今天結束，是否會展開第四輪核檢還待評估。
截至27日24時，中國現有確診病例487例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5581例。尚在醫學觀察的密切接觸者9萬3190人；尚在醫學觀察的無症狀感染者875例（境外移入480例）。
香港特別行政區累計通報確診33萬6942例（出院6萬3734例，死亡9398例），澳門特別行政區172例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110628