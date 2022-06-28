MLB／天使水手大亂鬥12人遭禁賽　天使總仔:不要亂扣帽子

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次的懲處，共禁賽水手隊3人、天使隊9人，水手隊第3位被禁賽的是游擊手J.P. Crawford，被禁賽5場，而天使隊包含賽季報銷的Anthony Rendon，還有Ryan Tepera、Raisel Iglesias，以及助理投手教練Dom Chiti、板凳教練Ray Montgomery、捕手教練Bill Haselman跟翻譯Manny Del Campo，都被禁賽1到5場不等的比賽，而本來就賽季報銷的Rendon則是被規定近7場比賽都不能在球員休息室出現，禁賽的處罰則等他回歸賽場才開始執行。
昨天被砸的水手隊外野手Winker，聽到判決之後非常沮喪，並說一切衝突都是天使板凳區引起的，表示「如果他們不臭我，那一切都不會發生」，把矛頭指向天使代理總教練Phil Nevin以及Anthony Rendon，而被同樣禁賽的新秀Rodríguez，直到懲處出爐當下都還不知道為什麼會被趕出去，他也為自己叫屈，並表示他只是想把人拉開，球隊表示會持續上訴。
而天使隊代理教練Nevin則對外界說他是故意砸人回應，他表示「一切都不是事實，但我不想跟陷入口水戰，事情已經發生了，我們會專注在接下來對白襪的比賽」。