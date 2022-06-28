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MLB／天使水手大亂鬥12人遭禁賽　天使總仔:不要亂扣帽子

▲天使水手爆發衝突板凳清空（圖／美聯社／達志影像）
▲天使水手爆發衝突板凳清空（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-06-28 15:29:11

昨天因觸身球引發的洛杉磯天使以及西雅圖水手兩隊的板凳清空大亂鬥，今天聯盟做出懲處，兩隊昨天衝突的當事人包含Jesse Winker、Andrew Wantz、Julio Rodríguez等人分別被禁賽7場、3場、2場，而天使隊代理總教練Phil Nevin則是被罰得最重，遭到禁賽10場的處分。

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這次的懲處，共禁賽水手隊3人、天使隊9人，水手隊第3位被禁賽的是游擊手J.P. Crawford，被禁賽5場，而天使隊包含賽季報銷的Anthony Rendon，還有Ryan Tepera、Raisel Iglesias，以及助理投手教練Dom Chiti、板凳教練Ray Montgomery、捕手教練Bill Haselman跟翻譯Manny Del Campo，都被禁賽1到5場不等的比賽，而本來就賽季報銷的Rendon則是被規定近7場比賽都不能在球員休息室出現，禁賽的處罰則等他回歸賽場才開始執行。


昨天被砸的水手隊外野手Winker，聽到判決之後非常沮喪，並說一切衝突都是天使板凳區引起的，表示「如果他們不臭我，那一切都不會發生」，把矛頭指向天使代理總教練Phil Nevin以及Anthony Rendon，而被同樣禁賽的新秀Rodríguez，直到懲處出爐當下都還不知道為什麼會被趕出去，他也為自己叫屈，並表示他只是想把人拉開，球隊表示會持續上訴。


而天使隊代理教練Nevin則對外界說他是故意砸人回應，他表示「一切都不是事實，但我不想跟陷入口水戰，事情已經發生了，我們會專注在接下來對白襪的比賽」。



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