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LINE掃碼無痛換機！安卓跳iOS「自動還原」14天對話紀錄

▲LINE 移機終於有了新突破！除了加入掃描條碼的方式，且支援跨平台還原14天聊天紀錄，安卓跳iOS資料至少可以保留14天的聊天記錄，不會全被洗光。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE 移機終於有了新突破！除了加入掃描條碼的方式，且支援跨平台還原14天聊天紀錄，安卓跳iOS資料至少可以保留14天的聊天記錄，不會全被洗光。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-28 12:22:20

LINE手機備份一直都是很多的人的痛點，因為如果沒事先備份，移機後所有的聊天資料都會消失，現在更新到最新版本後，只要將手機LINE版本更新至12.10.0（含）以上，就可以使用「掃描行動條碼」換機，不用輸入LINE帳號密碼。同時跨系統也適用，同時就算舊手機中沒有備份LINE聊天記錄，使用「行動條碼」移動帳號時，在新手機上也可還原約14天對話紀錄（包括圖片、影片等），且不會在新手機上被鎖住。

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▲LINE移機新增加掃描行動條碼，更加方便。(圖／翻攝官網)
▲LINE移機新增加掃描行動條碼，更加方便。(圖／翻攝官網)

此外，同系統裝置移動帳號時，若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機，若不復原備份的聊天記錄，也會自動還原約14天內的聊天記錄）。「以行動條碼移動帳號」除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶，但「換新手機號碼也換新手機」在換機完成後，要記得再到您的LINE > 主頁 > 「設定（齒輪圖示）」>「個人檔案」中修改電話號碼。

▲LINE換機新增加掃描條碼。(圖／翻攝官網)
▲LINE換機新增加掃描條碼。(圖／翻攝官網)
官方提供跨裝置移機，以新手機為Android系統、舊手機為iOS系統為例，步驟如下：
步驟1：在新手機上下載並登入LINE，選擇「使用行動條碼登入」

步驟2：從新手機上點選「掃描行動條碼」並掃描舊手機上的行動條碼

步驟3：在舊手機上點開LINE主頁，點選「設定（齒輪圖示）」>「以行動條碼移動帳號」

步驟4：出現行動條碼後，用新手機去掃舊手機上的行動條碼

步驟5：使用新手機掃碼完畢後，會跳出視窗確認，輸入該裝置密碼再次確認

步驟6：舊手機身份認證完畢後，即可於新手機登入

步驟7：登入後可選擇是否復原已備份的聊天記錄，復原後即完成帳號移轉。小提醒，跨裝置移轉帳號是無法復原備份的聊天記錄。另即使選擇「跳過復原聊天記錄」，也會自動還原約14天的聊天記錄。

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