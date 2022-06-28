LINE掃碼無痛換機！安卓跳iOS「自動還原」14天對話紀錄

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此外，同系統裝置移動帳號時，若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機，若不復原備份的聊天記錄，也會自動還原約14天內的聊天記錄）。「以行動條碼移動帳號」除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶，但「換新手機號碼也換新手機」在換機完成後，要記得再到您的LINE > 主頁 > 「設定（齒輪圖示）」>「個人檔案」中修改電話號碼。
官方提供跨裝置移機，以新手機為Android系統、舊手機為iOS系統為例，步驟如下：
步驟1：在新手機上下載並登入LINE，選擇「使用行動條碼登入」
步驟2：從新手機上點選「掃描行動條碼」並掃描舊手機上的行動條碼
步驟3：在舊手機上點開LINE主頁，點選「設定（齒輪圖示）」>「以行動條碼移動帳號」
步驟4：出現行動條碼後，用新手機去掃舊手機上的行動條碼
步驟5：使用新手機掃碼完畢後，會跳出視窗確認，輸入該裝置密碼再次確認
步驟6：舊手機身份認證完畢後，即可於新手機登入
步驟7：登入後可選擇是否復原已備份的聊天記錄，復原後即完成帳號移轉。小提醒，跨裝置移轉帳號是無法復原備份的聊天記錄。另即使選擇「跳過復原聊天記錄」，也會自動還原約14天的聊天記錄。