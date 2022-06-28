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要北約「別碰克里米亞」！俄前總統警告：第3次大戰按鈕

▲俄羅斯前總統梅德韋傑夫警告，要北約切勿觸碰克里米亞半島事務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯前總統梅德韋傑夫警告，要北約切勿觸碰克里米亞半島事務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-28 12:04:37

俄軍27日轟炸烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）1間人潮擁擠的購物中心，造成至少16死、59傷的悲劇，七大工業國會議（G7）發表譴責，認為俄國此舉構成戰爭罪；北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）稍早也宣布，為因應俄羅斯對烏克蘭的戰爭加強防禦武力，將把高度戰備部隊規模大增至遠超過30萬人。不過俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）近日就在專訪中警告，要北約切勿趁機觸碰克里米亞半島（Crimea）事務，否則可能成為第3次世界大戰開打的主要導火線之一。

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綜合《路透社》、《半島電視台》等外媒報導，梅德韋傑夫聲稱，克里米亞是俄羅斯的一部分，任何侵犯克里米亞的企圖，都意味著對俄國的宣戰。

梅德韋傑夫也不忘提醒，即便該決定不是由北約發布、但是由北約任一成員國執行處理，都將被莫斯科視為集體行為，屆時全面大戰爆發恐怕在所難免。

至於瑞典與芬蘭是否加入北約一事，梅德韋傑夫也表示，俄國會加強邊界防禦能力，做好預期反擊的準備，並部署、增加伊斯坎德爾彈道飛彈（9K720 Iskander）的數量，確保邊境安全無虞。

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