COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》盧燕俐／年初才買台股基金要抱三年！

▲目前美國步入熊市，台股還有下跌空間，空頭可能會再持續半年以上，然後再歷經築底，走到另一次多頭的初升段。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲目前美國步入熊市，台股還有下跌空間，空頭可能會再持續半年以上，然後再歷經築底，走到另一次多頭的初升段。（示意圖／美聯社／達志影像）

文/盧燕俐

2022-06-28 12:10:57

台股從萬八修正至萬五，台股基金績效也跟著黯淡，不少年初高點才進場，採定期定額者，都難免抱怨，「定期定額居然還會虧一到兩成，真的快沒有動力繼續扣款，如果還會跌，該怎麼辦？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
先來解讀「定期定額還會賠錢」這件事。高點進場買台股基金，大盤在初跌段與主跌段時，定期定額幾乎都以賠錢作收，但當行情觸底，來到初升段時，成本已獲有效攤提，開始進入獲利階段，等行情更進一步推升到主升段，就能看見較豐盛的成果，這就是投資大眾朗朗上口的「微笑曲線」。

可是，實務上，「微笑曲線」最大的敵人，就是投資人自己。所以，這波當美國通膨超乎預期，預估下半年極有可能再升7碼，全年升息13碼，外資把台股當提款機時，大盤跌跌不休，即便定期定額者，看到對帳單，內心都很難熬。

以去年底國人最愛的定期定額8檔台股基金，包括：安聯台灣科技、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、復華中小精選、統一黑馬、國泰中小成長、統一強漢、統一大滿貫來說，統計至6月27日的半年績效，其中，安聯台灣科技單筆虧損25.5％，定期定額也賠15.59％，復華中小單筆虧30.95％，定期定額賠18.27％，統一黑馬相對抗跌，單筆虧19.45％，定期定額賠11.06％，國泰中小成長單筆虧22％，定期定額則賠13.19％。

這說明了，單筆進場，遇股災或行情修正，績效比定期定額還難看，更重要的是，報酬要翻正的時間點，也會拖的比較久。換句話說，「單筆好賺」的情況，只會發生在多頭，一旦行情大反轉，單筆的缺點立刻暴露無疑。

所以，多年來，我在許多場合，都會推薦一般投資人，採取定期定額，致勝機率比較高。那麼，這次高點才加入定期定額行列的人，可能要扣款多久，績效才有機會翻正？

我的評估是，以目前美國步入熊市，台股還有下跌空間，空頭可能會再持續半年以上，然後再歷經築底，走到另一次多頭的初升段，快則一年多，慢則兩年多，主要變數還是得觀察美國快速升息、打通膨的成效，只要美股止穩，台股也有機會回升。

其實，已有多份統計顯示，定期定額買台股基金，超過三年，獲得正報酬的機率約88％，五年以上更衝高到95％，就算高點進場，走完一次「微笑曲線」，最少都能獲利兩成，在在凸顯台股屬淺碟型市場，牛長熊短，只要中途不貿然停扣，耐心累積單位數，就能當長線的基金贏家。

但如前所述，投資人有各式各樣的心魔，一位高點進場買台股基金的讀者，天天看收盤淨值，緊張到失眠，後來忍不住問我，「實在扣款扣不下去了，再扣半年，就能保證賺錢嗎？」我回覆她，「理財原本就有各種風險，無法也不能保證獲利；況且，把基金當作股票操作，已違背基金長期投資的穩健原則與心態了！」


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》陳冲／電價是否看不見的手

名家論壇》黎榮章／翻轉桃園　張善政競選節奏得加快

名家論壇》木夫／盧秀燕再多震怒　不如有一顆同理心

名家論壇》韋安／綠營狂炸沒用　侯友宜信任度仍穩居第一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀