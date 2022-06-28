名家論壇》盧燕俐／年初才買台股基金要抱三年！

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可是，實務上，「微笑曲線」最大的敵人，就是投資人自己。所以，這波當美國通膨超乎預期，預估下半年極有可能再升7碼，全年升息13碼，外資把台股當提款機時，大盤跌跌不休，即便定期定額者，看到對帳單，內心都很難熬。
以去年底國人最愛的定期定額8檔台股基金，包括：安聯台灣科技、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、復華中小精選、統一黑馬、國泰中小成長、統一強漢、統一大滿貫來說，統計至6月27日的半年績效，其中，安聯台灣科技單筆虧損25.5％，定期定額也賠15.59％，復華中小單筆虧30.95％，定期定額賠18.27％，統一黑馬相對抗跌，單筆虧19.45％，定期定額賠11.06％，國泰中小成長單筆虧22％，定期定額則賠13.19％。
這說明了，單筆進場，遇股災或行情修正，績效比定期定額還難看，更重要的是，報酬要翻正的時間點，也會拖的比較久。換句話說，「單筆好賺」的情況，只會發生在多頭，一旦行情大反轉，單筆的缺點立刻暴露無疑。
所以，多年來，我在許多場合，都會推薦一般投資人，採取定期定額，致勝機率比較高。那麼，這次高點才加入定期定額行列的人，可能要扣款多久，績效才有機會翻正？
我的評估是，以目前美國步入熊市，台股還有下跌空間，空頭可能會再持續半年以上，然後再歷經築底，走到另一次多頭的初升段，快則一年多，慢則兩年多，主要變數還是得觀察美國快速升息、打通膨的成效，只要美股止穩，台股也有機會回升。
其實，已有多份統計顯示，定期定額買台股基金，超過三年，獲得正報酬的機率約88％，五年以上更衝高到95％，就算高點進場，走完一次「微笑曲線」，最少都能獲利兩成，在在凸顯台股屬淺碟型市場，牛長熊短，只要中途不貿然停扣，耐心累積單位數，就能當長線的基金贏家。
但如前所述，投資人有各式各樣的心魔，一位高點進場買台股基金的讀者，天天看收盤淨值，緊張到失眠，後來忍不住問我，「實在扣款扣不下去了，再扣半年，就能保證賺錢嗎？」我回覆她，「理財原本就有各種風險，無法也不能保證獲利；況且，把基金當作股票操作，已違背基金長期投資的穩健原則與心態了！」
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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