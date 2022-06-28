T1／「塔克老師」獲年度最佳第六人 汪蔚傑：相見恨晚
儘管季中才加盟臺中葳格太陽，但塔克（Anthony Tucker）卻以最快速度融入團隊作戰球風，並以最高效率提供援助，總計本季他以場均20.7分、6.9籃板、5.8助攻的超強戰力，獲選為T1聯盟2021-22球季年度最佳第六人，從「塔克老師」變身為「板凳暴徒」。
葳格太陽總經理汪蔚傑其實早在季初就有意想找塔克合作，可惜接觸太晚錯過機會，等到塔克季中被釋出後，汪蔚傑第一時間就與塔克聯繫上，汪蔚傑說：「我們可以說是相見恨晚，而且經過充分溝通，塔克來到太陽完全展現無私球風。」
塔克完全配合葳格太陽的團隊球風，從板凳出發的他展現出高效打法，同時也釋放桑尼（Sani Sakakini）與何喬登（Jordan Heading）等人的壓力，成為全聯盟最有威脅性的替補。汪蔚傑稱讚：「塔克真的是個非常聰明的球員，什麼時間要投、要傳、要切，都掌握得非常好，有他在等於板凳坐著一個超強定心丸。」
塔克很開心能拿下年度最佳第六人的獎項，「這對太陽隊來說是一個很棒的賽季，我在T1聯盟相當開心。感謝我的隊友、教練和球團，也感謝T1聯盟提供這個舞台。這是偉大的一年，我真的很享受其中。也很感謝可以獲得這個獎項，也期待很快就能見到大家，太陽隊加油。」