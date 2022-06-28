快篩判讀超過15分鐘無參考價值！　 C線沒顏色正常嗎？

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目前居家快篩試劑屬於抗原快篩，用於檢測人體是否帶有病毒抗原，可以找出正處於感染階段的病人。王瑞興醫師表示，採檢的檢體滴入卡匣後，試劑利用毛細現象將抗原結合物帶至檢測線（Test line，T線）及控制線（Control line，C線）。檢測線（T線）含有可與抗原結合的抗體，當病毒蛋白通過就會呈現出顏色；控制線（C線）是確保檢體量足夠讓試劑吸收，出現顏色才表示當次測試具參考價值。
王瑞興補充，浸泡快篩棒的緩衝液，除了可以純化檢體，也能幫助檢體在試劑流動以利試劑吸收。
使用鼻咽快篩 採集上呼道細胞
王瑞興醫師發現多數人仍懼怕使用鼻咽快篩且方式錯誤。他解釋，新冠病毒主要攻擊上呼吸道系統，就是病毒集中地。冠狀病毒必須依附在細胞存活，所以做快篩時，要採集到上呼吸道系統的細胞，才能正確檢測出病毒。
而使用鼻咽快篩時，不管仰頭或平視，只要將快篩棒深入鼻孔，往耳垂的方向延伸，依成人小孩不同頭型大小，成人深入長度約十到十三公分到達鼻咽處，旋轉數圈採集後取出即完成。
快篩劑即「快速」 放置過久無效
「一般家用快篩試劑要在病毒含量CT值25左右才能檢驗出陽性，只要正確採集檢體，都具有參考價值。」王瑞興醫師指出，快篩劑顧名思義就是「快速」篩檢，只要十五分鐘內即可知道結果，放置太久是沒有意義的。多數人較困惑的是T線出現微弱紅線代表什麼？王瑞興醫師回應，十五分鐘內出現微弱的T線，表示體內病毒沒那麼多；但是若超過廠商建議判讀時間才出現T線，則沒有參考價值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54234
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