劉愷威「下凡」當綜藝咖 楊冪霸氣發言：藝術家都是屁
中國女星楊冪和前夫劉愷威2018年離婚，終結5年婚姻，她恢單後事業發展越發順利，反觀男方身價一落千丈，接不到戲拍，最近搖身一變綜藝咖，將成為「劈荊斬棘的哥哥2」的熟男成員之一，由於他自認是藝術家，點頭參與綜藝，被網友笑說「藝術家下凡間」。楊羃近日在綜藝節目，大膽發言說「藝術家都是屁」，諷刺意味十足。
楊冪2013年在當紅之際嫁給港星劉愷威，婚後育有一女「小糯米」，男方卻爆出婚內出軌的醜事，和女星王鷗深夜在飯店房間看劇本，「夜光劇本」成為網路論壇笑話，她一度發聲力挺，表示會支持老公，不過撐了快5年，劉愷威拿不出好作品，身價一落千丈，抹不去偷吃惡名，兩人終究還是分手了。
劉愷威結婚時，因為老婆名氣大，成為鎂光燈焦點，他在受訪時曾自稱藝術家個性，會精挑細選劇本，「我跟太太發展的方向不太一樣，我希望自己還是比較有藝術性的一點」，話鋒一轉，指楊冪接戲偏商業化路線，這番發言令網友感到不妥。
楊冪在演藝圈向來直言不諱，參與《奇葩說》錄製金句頻傳，被問到「要不要把前任當人脈」的問題時，她霸氣回答：「我覺得我才是那個人脈！」強調就算前任找她幫忙，她也不會出手相救，讓觀眾們都拍手叫好。
近日在《毛雪汪》節目訪談，楊冪更大膽發言，「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個『屁』！」雖未指名道姓，卻讓人立刻聯想到前夫劉愷威。這次劉愷威接不到戲拍，只好進綜藝節目求翻身，跟前妻工作滿檔比起來，實在是落差太大。