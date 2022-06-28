沈慧虹18歲少女照曝光 籲1126公投同意公民權下修18歲
18歲公民權修憲案討論多年，今年3月立院三讀通過，將送交11月26日公民投票複決。民進黨提名新竹市長參選人沈慧虹今（28）日在臉書曬出18歲少女照，短髮、身穿台中女中制服的青澀樣貌曝光。而昨剛喊出「智慧連線、桃竹實現」的新竹市長林智堅，也在臉書貼出自己18歲嫩照，網路上率先「智慧連線」共同響應，力挺18歲公民權過關。
公民權下修18歲修憲案，為台灣首次修憲案交付公民複決，與年底地方公職人員選舉同日投票。民進黨提名新竹市長參選人沈慧虹今透過臉書，大力號召新竹人共同支持18歲公民權修憲公民複決，邀請全民走進投票所，創造歷史的一刻，讓更多年輕人參與政治。
沈慧虹強調，年輕人有創意、有想法，18歲已負起社會上大部分的責任，但過去年輕人沒辦法透過投票決定政策走向與台灣的方向，要讓新的想法真的落實並改變，讓台灣更好、更創新，降低投票年齡就是關鍵。
沈慧虹的最佳夥伴、新竹市長林智堅，同樣也在臉書貼出他18歲嫩照，是和友人在海邊開心玩水的模樣，更特別標記「響應沈慧虹副市長」，「智慧連線」，共同呼籲大家投下11月26日投票日投下同意票，支持公民權下修18歲。
林智堅感性地說，照片中18歲的他還沒有機會投票，但希望明年滿18歲的年輕人都有投票權利。他也談及今年初舉辦「小智返校日」校園演講，邀請年輕人勇敢講出來，同學不僅在台上喊出戀愛、生活煩惱，也犀利提問竹科X、大新竹合併等城市發展議題。他相信年輕人可以承擔起權利與義務，一起決定城市、決定台灣的未來。