具俊曄會現身？金曲頒獎嘉賓曝光 小S自信是紅毯最美
第33屆金曲獎頒獎典禮即將於7月2日在高雄巨蛋隆重登場，6月28日釋出本屆頒獎嘉賓，包括A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特?te等，睽違16年四度移師高雄舉辦，頒獎陣容眾星雲集，南下相挺。
有著「三金專業主持人」的陶晶瑩，距離上次站上金曲舞台已相隔9年，今年再度受邀擔任頒獎嘉賓，表示很開心也很輕鬆，面對厲害的入圍者們，陶晶瑩也表示他們都是很厲害的音樂人，更暖心喊話：「得失心不要太重，入圍就是肯定。」受封「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳曾在第13屆金曲獎頒獎典禮上擔任「最佳方言女演唱人獎」的頒獎嘉賓，相隔20年，將於高雄再度亮麗登台，以往造型都備受矚目的她透露，今年將會以簡單俐落、有型又具都會風格的禮服來出席星光大道，也準備感受港都滿滿熱情的準備。
人稱IPSS「國際巨星」的小S則認為金曲獎是一個輕鬆前衛的盛會，將用比較crazy的方式來詮釋。談到紅毯戰袍，小S自信笑說：「我通常都沒有要故意爭紅毯第一美，可是常常不小心就變成第一美。」近日周杰倫、具俊曄、大S、小S、許雅鈞、林俊傑經典同框，屆時有沒有可能具俊曄也一起出席金曲獎，對此，台視回應：「依官方公告為主。」