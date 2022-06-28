超商咖啡改用封膜？網讚「機車族救星」 全家揭背後原因
超商現煮咖啡為了減少吸管用量，近幾年都改用就口喝杯蓋，不過若是搖晃力度過大很容易溢出。有眼尖網友發現，全家咖啡已悄悄改用封口機封口，用封膜取代杯蓋，進化設計讓眾人歡呼：「好高級」、「機車族救星」，但也有人質疑改用封膜之後，是不是又走回使用吸管的舊路。
超商終於跟上手搖飲、早餐店腳步，使用封口機打包現煮咖啡？眼尖網友在臉書分享，到全家超商買咖啡，發現已經改用封口機取代杯蓋，好處是不會打翻，但多了吸管是不是走回頭路？封膜設計立刻引發眾人熱議，多數人一面倒力挺：「封膜很方便，飲料也不外漏」、「肯德基的飲料也是用封膜，喝的時候把封膜撕開，不提供吸管」、「改封膜的話，以後咖啡都在全家買」。
現煮咖啡用封膜取代杯蓋後，雖然有人覺得當下很像買早餐店的大冰奶，不過也讓機車族大聲讚好：「封口好，才不會騎機車回家剩半杯」、「手拿也不會打翻，吸管自備就好」、「對機車族來說很方便，不然每次外帶必倒」。
但不少民眾反應，自家附近的全家依然是使用就口喝杯蓋，並沒有「升級」，讓人小失望。全家超商回應《NOWnews今日新聞》表示，近期觀察消費者飲用茶飲時喜歡搖晃飲品，讓飲品配料均勻融合，同時也為了避免外送時飲料外溢，所以才將冷飲杯蓋調整為封膜。
全家表示，目前封膜機仍屬測試階段，並將以外送店、現煮茶飲店、杯裝冷飲銷量較高的店舖為主要測試店。同時，販售杯裝冷飲時，將不主動提供吸管。全家也透露，相較於冷飲杯蓋，封膜可讓每杯冷飲減少85%的塑膠用量。