恐有雙颱生成？大低壓帶挾水氣北上 南部、東部週末變天
目前在菲律賓東方海面一直延伸到南海有一個大低壓帶形成，低壓帶中熱帶擾動勢力消消漲漲，很可能形成今年第三甚至第四號颱風！中央氣象局簡任技正伍婉華指出，隨著太平洋高壓勢力在今明兩天（6/28~6/29）逐漸東退，預估這個大低壓帶有機會逐漸北抬，帶來的水氣從明天開始就有機會影響到台灣陸地，而低壓帶中的擾動很有可能發展出「成熟系統」，換言之不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，其中在南海及菲律賓東方海面上各有一個熱帶擾動發展比較明顯，不過各國預測模式，對於熱帶擾動生成位置、時間、移動路徑看法還是很分歧，氣象局會持續關注。
伍婉華說，從現有資料來看，比較有可能進一步發展的熱帶擾動目前位於南海，未來隨著高壓東退後有進一步發展的空間，後續預估可能往北北西或偏西方向移動，至於在菲律賓東方海面的熱帶擾動，雖然也有發展的機會，但條件相對沒有這麼好，且大低壓帶中熱帶擾動互相牽引競爭，對台灣實際影響程度，後續還有待觀察。
今日各地大多維持多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，並可能有較大雨勢發生機會，尤其特別提醒中南部地區及各山區，因為熱對流發展旺盛，恐怕會有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，請民眾午後外出務必要記得攜帶雨具備用。
伍婉華說，週三、週四兩天受到偏東南風帶來的水氣影響，迎風面的東半部地區及恆春半島容易有局部短暫陣雨或雷雨，並且可能有局部較大雨勢發生機率，中部沿海地區夜間及清晨也容易受到水氣影響而有零星短暫雨，其他地區還是維持上半天晴朗炎熱，午後有短暫雷陣雨的天氣，局部地區要慎防有較大雨勢出現。
比較明顯的天氣變化將落在週五（7/1）到下週一（7/4），受到低壓帶北移影響，南部及東半部地區整天短斷續續有局部短暫陣雨或雷雨，特別提醒南部、台東及恆春半島可能有局部大雨發生機率，其他地區雲量稍多、午後有局部短暫雷陣雨。
至於氣溫方面，未來一週各地依舊相當炎熱，預估西半部地區高溫可達攝氏33到35度，東部地區及外島金門、馬祖、澎湖高溫約攝氏30到33度，民眾外出還是要記得防曬，並多補充水分以免中暑。