超音波導引手術切除乳房腺瘤　助美魔女保留美胸

40 歲蔡小姐日前自我檢測乳房時，摸到左側乳房有硬塊，擔心長了「壞東西」趕緊就醫，經檢查發現大約2.9公分大小的腫塊，幸好切片化驗後，確診是良性乳房腺瘤，但她仍擔心日後轉變惡性腫瘤，焦慮到食不下嚥，醫病溝通後，決定採用超音波導引微創真空輔助乳房切除手術切除病灶，杜絕後患。

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亞洲大學附屬醫院外科副院長温義煇表示，良性乳房腫瘤仍有少數會轉變為惡性腫瘤，或在病理檢查下呈現偽陰性未被判別，因此若腫瘤生長速度過快、乳房外觀受到影響、有疼痛等症狀，以及不方便長期追蹤的病人，都是屬於高風險族群，可以考慮透過手術移除良性腫瘤，減少心理負擔。

以蔡姓患者為例，得知自己罹患良性的乳房腺瘤，內心相當焦慮不安，擔心會演變成惡性腫瘤，更害怕乳房因而變形影響外觀，在醫病多次來回溝通後，決定進行「超音波導引微創真空輔助乳房切除手術」切除病灶，術後復原狀況頗佳，讓患者放下心中大石。

温義煇說，該手術是藉由超音波導引定位，清楚看見需要切除的位置，患者先經局部或全身麻醉後，透過超音波影像的導引，在皮膚上畫出大約0.2公分的切口，再將螺旋刀移到腫瘤處，利用真空輔助原理，將病灶吸入刀槽中，再由左右擺動的手術刀片進行組織切割。

温義煇指出，每一條被切除的病灶，會靠負壓吸力將組織帶出體外，反覆切取直到超音波影像顯示病變組織均切除乾淨，此手術與傳統手術不同在於，不僅不會影響乳房外觀，切口極小不需要縫合，幾無可見之傷口疤痕，術後病人也多在當天後就可恢復日常活動，減輕患者負擔。