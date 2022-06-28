蝦皮購物雙檔齊發！攜手14大品牌下殺1折　助你抗暑

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邁入第三屆的「美好生活節」正式登場！為打造涼夏空間，整點限搶5折券等眾多優惠，原價超過2000元的精梳純棉多用途鋪棉涼被，限時優惠99元！
「7.7夏日免運節」不僅有高達6張的299元免運券、商城85折券1張、天天簽到再送購物金，預領免運券還有機會將Samsung S22、百萬YouTuber滴妹超療癒飲料品牌「再睡5分鐘」1年份手搖飲、Dyson直捲髮器帶回家。此外，蝦皮購物攜手14大品牌祭出「品牌旗艦1折up」！為穩定膚質不長痘，就用理膚寶水煥膚抗痘法式醫美禮盒，精選多樣抗痘、煥膚神器，限時優惠價2000元有找；夏季運動必備小米手環 6下殺1折，限時只要109元，幫你隨時監測心律！
即將迎接盛夏酷暑，是時候採取行動，將家裡佈置成清涼空間！蝦皮購物第三屆「美好生活節」針對客廳、餐廳、臥室3大空間，精選眾多居家用品下殺5折，再送上限量5折券、 蝦幣最高100%回饋等眾多優惠，讓你輕鬆打造專屬涼感空間。此外，即日起至7/7，舒潔、法國特福、岱思夢等逾10家居家生活品牌，也攜手在蝦蝦果園為消費者送上種子，細心栽種就有機會獲得品牌9折券！
想在夏日安穩入眠，打造「涼爽舒適臥室」怎能少了涼感寢具，其中「Tencel 天絲」床包被套組兼具親膚與透氣的特點，給你極致舒適的睡眠體驗。另外，搭配冰晶涼感記憶枕高密度記憶棉與加強散熱的技術，還你一夜好眠。今夏就換上天絲乳膠硬式獨立筒床墊採用具散熱透氣的天然乳膠，並使用TENCEL 天絲棉，有效的抑制塵蟎滋長，讓你揮別過敏不適。
客廳作為凝聚家庭感情的空間，除了溫馨與舒適的布置外，在夏季更要打造清涼放鬆的空間，因此使用加厚純色系列遮光窗簾可阻擋豔陽與高溫。另外想享受愜意的午後時光，蝦皮購物推薦熊熊懶人坐墊，讓你用最舒適的姿態獨享追劇、閱讀時光。
炎炎夏日做菜總是汗流浹背嗎？廚房、餐廳降溫小撇步有這幾招！像是具輕量化鍋身以及人體工學把手「的Tefal法國特福」全新鈦升級輕巧系列28CM不沾(平底鍋/炒鍋)，讓下廚變得快速又輕鬆！「WOKY 沃廚」手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯，長效保冰８小時，消暑冷飲隨時享用！
蝦皮購物「7.7夏日免運節」優惠秘笈
優惠一：５張299元免運券人人有，預領再抽Samsung S22、1年份「再睡5分鐘」手搖飲！
優惠二：7.7夏日免運節豪灑購物金，不只免運多多、購物金更多多！
優惠三：商城85折券，最高折抵高達2000元！
優惠四：7/7驚喜獻上「品牌旗艦1折up」。
蝦皮購物「美好生活節」清涼５重優惠
第一重：即日起至6/29祭出６時段，居家熱銷夯品限量99元up瘋搶。
第二重：夏日狂歡慶， Happy Hour豪撒50%蝦幣回饋券、6/29加碼回饋100%。
第三重：限時瘋搶5折券。
第四重：送上用戶最愛的商城獨享88折及9折券。
第五重：涼感布置生活提案，限時下殺5折。