台中滷肉飯店鬥毆命案！主嫌落跑藏匿 躲墾丁民宿被警逮
台中市第二市場一間知名滷肉飯店，本月（23日）清晨6時許，發生一起鬥毆事件，過程中還有一名男子，拿起工業用電扇，猛打被害人黃男，導致黃男血流如注，失去呼吸倒地不起，送醫搶救仍宣告不治，警方獲報後，火速逮捕5名涉案嫌犯，但林姓主謀卻逃逸無蹤，經連日搜索，今天（28日），林嫌終於在墾丁某民宿內，被逮捕歸案。
據了解，事發當天，林姓男子與9名友人分乘3部車，到台中夜店遊玩，清晨一干人等前往山河滷肉飯吃早餐，不料其中一人誤認黃男是朋友，遂上前打招呼，但只得到冷淡回復，隨後林男等人又聽到黃男打電話聯繫朋友，以為黃男在「撂人」，因此先下手為強，拿起桌椅、電扇等物就開始打人。
警方獲報趕抵時，林姓主嫌已逃離現場，經過連日追查，今天上午鎖定林男與另外3名共犯藏匿於墾丁民宿，遂出動大批人馬前往抓人，目前正押解回台中。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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