22年來「最冷5月」！梅雨季真的發霉 平均日照僅2.5小時
今年5、6月份梅雨季真的是又濕又冷讓人「發霉」！根據中央氣象局觀測資料顯示，今年梅雨季從5月中旬開始一路到6月中旬，期間有3波比較明顯的梅雨鋒面影響，總累積平均雨量492.7毫米，是史上第6多的紀錄，降雨日數為史上第4多，不過因為陰雨綿綿的關係，整體日照明顯變少，其中又以5月最明顯，總日照時數只有78.5小時，平均下來每天只有2.5小時看得見陽光，比氣候平均值148.8小時少了近一半，是史上最少日照的5月！
氣象局預報中心主任呂國臣今（28）日指出，今年梅雨季降雨分佈呈現「北多南少」的情形，基隆5月份總雨量打破設站以來最多雨的紀錄。從下雨日數來看，5月包括彭佳嶼、鞍部及基隆都是設站以來同期最多的紀錄，連帶也導致全台各地日照時數相當稀少，只有歷史平均值的52.7%，平均78.8小時也是史上最少日照紀錄。
也正因為日照稀少、降雨多，使得今年梅雨季氣溫明顯偏低，全台13個平地測站平均氣溫僅攝氏26.2度，是史上第5冷的紀錄，更是2000年以來最冷的5月，甚至在5月2日玉山出現相隔11年之後的「5月雪」，還好6月份太平洋高壓逐漸西伸，各地氣溫才明顯回暖變熱。