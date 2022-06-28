死亡+103！30多歲男打過3劑疫苗有慢性病史 住院1個月亡
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增44,428例COVID-19確定病例，分別為44,379例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。而死亡個案中比較值得注意的案例是一位30多歲男性，打過3劑疫苗患有慢性病史，5月19號確診，住院一個多月後於6月24日過世。
指揮中心統計，新增的103例死亡個案中，有97人有癌症等重大疾病或慢性病史，未曾接種過疫苗的有36人，打過1劑的有10人，打過2劑的有14人，打滿3劑以上的有43人。超過90歲的有19人，80～89歲的有39人，70～79歲的有24人。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的案例是一位30多歲男子，打過3劑疫苗，本身患有肝硬化等多重慢性病史，5月19號確診，收治加護病房並有使用瑞德西韋治療，但住院一個多月後仍因病情惡化，肺炎併呼吸衰竭於6月24日過世。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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