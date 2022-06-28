患癌別怪東怪西！　ICU醫示警：確診癌症時「否認」「逃避」「找偏方」才是延誤主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
但陳志金表示，這些都是錯誤的觀念，他舉例說明，肺癌的體積倍增時間（doubling time，即癌症的體積增加一倍的時間)平均是166天，其中長得比較慢的肺腺癌是221天，長得比較快的小細胞癌則是 86天；
一個癌症腫瘤，從直徑0.5公分，長到直徑1公分(可以在X光上被看見時)，體積是增加8倍，等於是3個doubling time(體積倍增時間，2的3次方)；若是肺腺癌，則需要663天，也就是1年又10個月。
陳志金進一步說明，在等待結果期間，並不會讓腫瘤突然長大而造成治療的延誤；雖然有些肺癌會有咳嗽症狀，但咳嗽的原因有很多，可能是感冒、過敏、氣喘、胃食道逆流等較為普遍的毛病，並不是所有咳嗽的人都患有肺癌。他解釋，除非有出現久咳不癒、合併咳血、出現淋巴結腫大、腫瘤阻塞氣管而改變呼吸聲音等情況，醫生才有可能經由問診、觸診、聽診發現異常，進而透過照X光發現腫瘤。如果腫瘤還太小，或者躲藏在X光的「死角」，即使照了X光，甚至也有可能看不出來。
陳醫師補充，癌症產生的原因，通常無法明確知道，到它被發現時，也已經有一段時間了。安排檢查是需要時間的，但這些時間並不會明顯造成治療的延誤，反倒是「否認、逃避」、「到處尋找偏方」、「到不同的醫院反覆檢查」，才是延誤的最大原因。
因此，陳志金呼籲民眾，當被告知有癌症時，病患應該和家人、醫師一起積極面對、一起往前走，而不是讓自己陷入「為什麼沒有提早發現？」、「是誰延誤？」、「是誰害的？」、「誰要負責？」、「早知道…」… 這些泥沼，以免病情再度惡化。
本文經 陳志金醫生 臉書粉專《Icu醫生陳志金》授權報導
延伸閱讀
染疫=無敵星星？主動染疫好？醫：就算無敵踩空也會死。
晚期肝癌治療搶先機！高風險族群必做檢查有哪些？