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患癌別怪東怪西！　ICU醫示警：確診癌症時「否認」「逃避」「找偏方」才是延誤主因

患癌別怪東怪西！　ICU醫示警：確診癌症時「否認」「逃避」「找偏方」才是延誤主因
患癌別怪東怪西！　ICU醫示警：確診癌症時「否認」「逃避」「找偏方」才是延誤主因

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-28 14:30:43

一般病患在被宣布罹患癌症時，第一個反應並不是想辦法治療，而是會先埋怨，為什麼之前的醫師沒有「提早」診斷出來？是不是因此而延誤治療黃金期？

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《ICU重症醫療現場》作者陳志金醫生在臉書粉專《Icu醫生陳志金》表示，癌症的產生，到它可以「被發現」的時間，並不是幾天，也不是幾週，而是好幾個月，甚至是幾年！但民眾普遍上並沒有這樣的概念，所以，當被告知有癌症時，一般會處於否認的狀態，甚至開始去責怪他人：責怪上個月施打的疫苗、上週吃過的食物、家裡最近有人抽烟、鄰居最近新安裝的排油煙機.... 等等；又或者會說，「斷層掃描要等三週？這樣會延誤治療！」、「我上個月咳嗽去診所看，醫師也太兩光了，為什麼沒看出來？」 

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash
但陳志金表示，這些都是錯誤的觀念，他舉例說明，肺癌的體積倍增時間（doubling time，即癌症的體積增加一倍的時間)平均是166天，其中長得比較慢的肺腺癌是221天，長得比較快的小細胞癌則是 86天；

一個癌症腫瘤，從直徑0.5公分，長到直徑1公分(可以在X光上被看見時)，體積是增加8倍，等於是3個doubling time(體積倍增時間，2的3次方)；若是肺腺癌，則需要663天，也就是1年又10個月。

陳志金進一步說明，在等待結果期間，並不會讓腫瘤突然長大而造成治療的延誤；雖然有些肺癌會有咳嗽症狀，但咳嗽的原因有很多，可能是感冒、過敏、氣喘、胃食道逆流等較為普遍的毛病，並不是所有咳嗽的人都患有肺癌。他解釋，除非有出現久咳不癒、合併咳血、出現淋巴結腫大、腫瘤阻塞氣管而改變呼吸聲音等情況，醫生才有可能經由問診、觸診、聽診發現異常，進而透過照X光發現腫瘤。如果腫瘤還太小，或者躲藏在X光的「死角」，即使照了X光，甚至也有可能看不出來。

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash
陳醫師補充，癌症產生的原因，通常無法明確知道，到它被發現時，也已經有一段時間了。安排檢查是需要時間的，但這些時間並不會明顯造成治療的延誤，反倒是「否認、逃避」、「到處尋找偏方」、「到不同的醫院反覆檢查」，才是延誤的最大原因。

因此，陳志金呼籲民眾，當被告知有癌症時，病患應該和家人、醫師一起積極面對、一起往前走，而不是讓自己陷入「為什麼沒有提早發現？」、「是誰延誤？」、「是誰害的？」、「誰要負責？」、「早知道…」… 這些泥沼，以免病情再度惡化。

 

 

本文經 陳志金醫生 臉書粉專《Icu醫生陳志金》授權報導

陳志金 醫生 授權提供
陳志金 醫生 授權提供
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