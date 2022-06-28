婦脊椎脫軌腰、下肢痠痛　微創手術告別老毛病

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅東博愛醫院神經外科羅揚嵐主任表示，邱女士的腰痛原因來自腰椎滑脫合併椎間盤突出症，滑脫常因脊椎骨退化，造成上下位椎體推擠，產生下位椎體向前或向後的位移現象，進而導致腰椎神經壓迫，才會讓邱女士感受到腰痛及雙下肢麻痛。
至於造成脊椎滑脫的原因，羅揚嵐主任補充，包含外傷、肥胖、長期姿勢不良或經常搬重物等。
微創椎間融合術 傷口小、恢復快
依位移程度可分為一至五級。此次羅揚嵐主任以微創椎間融合術治療，切除部分椎間盤、進行部分椎板減壓手術、置入骨釘穩定脊椎，透過精密的顯微影像儀器，手術傷口小、恢復快，術後隔天邱女士就可在病房內接受物理治療師的指導，進行簡單復健並下床活動；未來三個月只須穿著背架，就可以繼續跟朋友遊山玩水。
日常運動莫輕忽 提升肌肉、骨骼力量
脊椎微創手術與傳統手術相比，傷口大小從十幾公分縮小至2至4公分，住院天數也從一星期縮短為2至3天，且因為微創傷口減少破壞肌肉組織，術後病人不需因為受傷的肌肉組織辛苦復健，造福許多長年為脊椎問題所苦的病患。
不過，羅揚嵐主任呼籲，適度運動的重要性，尤其脊椎手術後，從住院時簡單復健到自主性的為健康從事規律運動，都有助於維護良好的肌肉力量與骨骼健康，因此脊椎手術後，都會建議病人培養健身習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54237
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw