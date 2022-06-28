COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

婦脊椎脫軌腰、下肢痠痛　微創手術告別老毛病

婦脊椎脫軌腰、下肢痠痛　微創手術告別老毛病
婦脊椎脫軌腰、下肢痠痛　微創手術告別老毛病

健康醫療網

2022-06-28 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】62歲邱女士，平日除了打理家務之外，愛與老朋友四處遊山玩水，但腰痠的老毛病經常困擾她，斷斷續續做了幾年復健，症狀持續，近期不只腰部疼痛加重，雙腳也開始疼痛，才終於下定決心接受脊椎微創手術，徹底與老毛病告別。

我是廣告 請繼續往下閱讀
脊椎滑脫淵因多　位移恐壓迫神經

羅東博愛醫院神經外科羅揚嵐主任表示，邱女士的腰痛原因來自腰椎滑脫合併椎間盤突出症，滑脫常因脊椎骨退化，造成上下位椎體推擠，產生下位椎體向前或向後的位移現象，進而導致腰椎神經壓迫，才會讓邱女士感受到腰痛及雙下肢麻痛。

至於造成脊椎滑脫的原因，羅揚嵐主任補充，包含外傷、肥胖、長期姿勢不良或經常搬重物等。

微創椎間融合術　傷口小、恢復快

依位移程度可分為一至五級。此次羅揚嵐主任以微創椎間融合術治療，切除部分椎間盤、進行部分椎板減壓手術、置入骨釘穩定脊椎，透過精密的顯微影像儀器，手術傷口小、恢復快，術後隔天邱女士就可在病房內接受物理治療師的指導，進行簡單復健並下床活動；未來三個月只須穿著背架，就可以繼續跟朋友遊山玩水。

日常運動莫輕忽　提升肌肉、骨骼力量

脊椎微創手術與傳統手術相比，傷口大小從十幾公分縮小至2至4公分，住院天數也從一星期縮短為2至3天，且因為微創傷口減少破壞肌肉組織，術後病人不需因為受傷的肌肉組織辛苦復健，造福許多長年為脊椎問題所苦的病患。

不過，羅揚嵐主任呼籲，適度運動的重要性，尤其脊椎手術後，從住院時簡單復健到自主性的為健康從事規律運動，都有助於維護良好的肌肉力量與骨骼健康，因此脊椎手術後，都會建議病人培養健身習慣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54237

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

患癌別怪東怪西！　ICU醫示警：確診癌症時「否認」「逃避」「找偏方」才是延誤主因

新加坡BA.4、BA.5案例攀升　政府再發免費快篩試劑

北京上海零染疫　COVID-19疫情仍在中國內流動

快篩判讀超過15分鐘無參考價值！　 C線沒顏色正常嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀