少年觸法比例增　家扶調查：67.9%因好奇有趣而嘗試觸法

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家扶基金會日前針對12歲至未滿18歲少年，以網路問卷發放「少年生活與法律觀念問卷調查」，共回收3,263份有效份數，今天公布調查結果，並邀請親職教育講師魏瑋志、北投少輔組督導員陳必豪等，共同探討少年觸法議題。
家扶調查顯示，少年每月平均可使用金錢為1,329元，且以生活及學習用途為使用多數；當感覺金錢不夠時，約34%的少年會想自己賺，高中職階段更近半數，往往因此觸法、被詐騙集團利用。
另有近3成少年不認為聚眾生事屬觸法行為，近2成少年同意「面對衝突談判，多找一些人有助壯大氣勢」；有11.5%的少年會隱瞞家人參加危險活動；曾跟朋友或同學一起做觸法事情的少年，67.9%為「好奇有趣而嘗試」、25.9%「覺得很酷」、21%認為「可以宣洩情緒」、12.3%是「不好意思拒絕」。經交叉比對，可能觸法的少年中，有7成參加危險活動會隱瞞家人，原因是家人會用負面言語、行為管教。
魏瑋志表示，家長可給予適度的零用錢，再放手讓孩子從零用錢中學習負責，也需同步了解孩子開銷習慣，重要的是透過溝通與對話，引導孩子的金錢與理財觀念，也需要提醒孩子外部環境的陷阱勿因錢財被誘惑。
陳必豪分享，實務上的觸法少年本性多屬善良，未必真心想做不好的事，其觸法發生原因很多，包括缺乏法令常識、誤信同儕慫恿、情緒衝動難以控制等，以及不夠成熟、不懂得保護自己，需透過法律來提醒少年，願意接受輔導的大多有機會改善。
家扶提出「安心3劑」，包括具備法律知識，落實於行為中；主動諮詢求助，作出正確判斷；家人支持關心，陪伴並助發展，幫助少年做出正確行為、遠離風險，邁向快樂且獨立自主的成年。