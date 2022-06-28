HTC不死！首款「元宇宙手機」Desire 22 pro　親民價曝光

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輕鬆建立虛擬分身的VIVE Avatar，支援 VRM 標準的全身虛擬分身（Full-body Avatar）， 使用者可在 VIVERSE 各項服務中以客製化的虛擬分身，自在遨遊於藝術展覽、演唱會、商務會議等各項不同虛擬活動與體驗。
安全簡便管理個人虛擬資產 (virtual assets) 的VIVE Wallet，使用者現階段能將自己的數位資產存在VIVE Wallet 中，也能直接前往VIVE Market 選購 NFT； 未來 Wallet 更能當作自己在 VIVERSE 的數位通行證。
完美接軌VIVE Flow的VIVE App，透過以上多款VIVERSE相關應用，消費者可使用日常生活中最熟悉的智慧行動裝置輕鬆進入元宇宙，打造個人專屬星球，甚至探索及交易包含以太坊（Ethereum）和 Polygon 加密貨幣等數位資產。
此外，HTC Desire 22 pro 更是 VIVE Flow 沉浸式虛擬實境眼鏡的最佳夥伴，能夠輕鬆連線配對，享受最臨場感的 VR 體驗，更可透過螢幕投影，自由瀏覽應用程式，並將最愛的媒體內容，即時串流至300吋大螢幕。
HTC Desire 22 pro搭載高通驍龍（Qualcomm Snapdragon）695 5G處理器，內建8GB RAM 與128 GB 儲存空間，並採用畫面比例20:9的FHD+6.6吋超大螢幕，120Hz 極速流暢的畫面體驗，配備4,520mAh大電量電池，更率先為同級機種帶來無線及反向充電功能，及同時配有IP67防水防塵功能。
延續三鏡頭經典設計，HTC Desire 22 pro搭載6,400萬畫素主鏡頭、1,300萬畫素123ﾟ超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭以及3,200萬畫素自拍鏡頭，四鏡合作無間，搭配防手震動態攝影、夜拍模式、120 fps 流暢慢動作、以及臉部解鎖等功能，創意與安全隨手即來。
HTC Desire 22 pro提供「波光金」與「星夜黑」兩種顏色，建議售價11,990元。7/1起開賣，搭配中華電信、台灣大哥大及遠傳電信指定電信資費手機0元起，並限量贈送「元宇宙上市早鳥禮包」（價值5,710元），內含無線充電盤、防震殼、美術館NFT盲盒及限量VIVERSE World。