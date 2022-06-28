原子有3寶！小孩冰塊肌電暈粉絲　林佳辰被讚「公道伯」

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更沒料到的是，外表可愛超萌的小孩，身材不輸火星的哥哥們，邊跳舞邊露肌肉，加上酷帥的壞壞神情，就像歌詞裡唱的「全場都被我電到了」，魅力征服全場，被Ella欽點有種再露一次，吳昱廷轉身幫他偷看確認一下，小孩才害羞露出8塊肌，引起現場歌迷尖叫，Ella大笑說「還好我有cue你耶，真的很值得欣賞一下」。首場見面會中，少年們被問到誰身材最好，林佳辰立即點名小孩，聽得他一臉懵，結果預告播出後，網友立刻大讚林佳辰所言不假，根本是少年裡的公道伯。
最妙的是，林佳辰的姊姊在團綜遊戲被提及是漂亮美女，讓曹家齊、唐立杰、陳峻廷開玩笑說要展開追求，網友都很好奇她長得什麼模樣，還笑說「原子少年有3寶，李承隆的饅頭、小孩的腹肌、林佳辰的姊姊」，這三個流量密碼能否一次滿足，將在《原子少年》後續節目中揭曉。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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