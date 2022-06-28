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原子有3寶！小孩冰塊肌電暈粉絲　林佳辰被讚「公道伯」

▲小孩在《原子少年》大露8塊肌，引起全場粉絲暴動。（圖／翻攝YouTube）
▲小孩在《原子少年》大露8塊肌，引起全場粉絲暴動。（圖／翻攝YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-28 14:49:462022-06-28 15:37:05

最強男團選秀節目《原子少年》，逼近總決賽結尾，各團選手出大招瘋狂催票，在「表情王子」小孩（何世華）又酷又跩的外表下，竟然是超有料的身材，第10集節目預告中，染了一頭綠色頭髮的小孩，西裝外套裡面竟然什麼都沒穿，跳舞時若隱若現露出結實8塊肌的模樣相當有魅力，預告播出後，迅速登上YouTube發燒影片！

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▲火星李承隆（中）被公認身材最好。（圖／野火娛樂提供）
▲火星李承隆（中）被公認身材最好。（圖／野火娛樂提供）
▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）
▲原子少年火星脫衣秀身材，導師鬼鬼評「打開衣服，男人味整個墊高」。（圖／野火娛樂提供）
少年們年齡雖然不大，但從小就跳舞運動，加上節目中訓練翻倍，身材越來越厚實，屬於野獸派的火星李承隆，上回演唱〈FLY HIGH〉大方秀出8塊肌，又加碼現場表演伏地挺身，渾身肌肉讓女粉絲凍抹條，大喊太犯規了，團員虧他胸肌結實如「饅頭」，粉絲拚命敲碗《原子少年》寫真書希望也有他。

更沒料到的是，外表可愛超萌的小孩，身材不輸火星的哥哥們，邊跳舞邊露肌肉，加上酷帥的壞壞神情，就像歌詞裡唱的「全場都被我電到了」，魅力征服全場，被Ella欽點有種再露一次，吳昱廷轉身幫他偷看確認一下，小孩才害羞露出8塊肌，引起現場歌迷尖叫，Ella大笑說「還好我有cue你耶，真的很值得欣賞一下」。首場見面會中，少年們被問到誰身材最好，林佳辰立即點名小孩，聽得他一臉懵，結果預告播出後，網友立刻大讚林佳辰所言不假，根本是少年裡的公道伯。

▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊要求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊（右二）表示要追求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
最妙的是，林佳辰的姊姊在團綜遊戲被提及是漂亮美女，讓曹家齊、唐立杰、陳峻廷開玩笑說要展開追求，網友都很好奇她長得什麼模樣，還笑說「原子少年有3寶，李承隆的饅頭、小孩的腹肌、林佳辰的姊姊」，這三個流量密碼能否一次滿足，將在《原子少年》後續節目中揭曉。

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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