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與Kolas聯手戰花東？劉櫂豪：必要時會提出共通政見

▲劉櫂豪表示，台東、花蓮都被歸類艱困、沙漠地區，如果自己與Kolas被徵召參選台東及花蓮縣長，那必定全力以赴。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.28）
▲劉櫂豪表示，台東、花蓮都被歸類艱困、沙漠地區，如果自己與Kolas被徵召參選台東及花蓮縣長，那必定全力以赴。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.28）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-28 14:55:05

總統府發言人Kolas Yotaka今（28）日舉辦《愛是一條線》新書發表會，與其同樣來自東部的民進黨立委劉櫂豪也到場力挺。會前被問及參選台東縣長等相關議題，劉櫂豪表示，台東、花蓮都被歸類艱困、沙漠地區，如果自己與Kolas被徵召參選台東及花蓮縣長，那必定全力以赴；他也透露，與Kolas不定時會對產業、社會議題做交流，未來若參選，必要時會提出共通的政見，為東部的共生共榮盡最大努力。

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距離年底選戰僅剩不到半年，Kolas與劉櫂豪被視為民進黨出戰花蓮縣長、台東縣長的有力人選，也因此2人今日難得在台北信義誠品同台，受到高度關注。

劉櫂豪說，今天獲得Kolas邀請，是因為他們有相當的連結，除了Kolas來自花蓮，自己來自台東，都是台灣東部以外，Kolas父親從小到高中都居住在台東，Kolas的身分證開頭也是台東的「V」，她跟台東有相當程度的連結。

劉櫂豪說，台東、花蓮都被民進黨列為徵召的地區，「我想選對會會為台東、花蓮鄉親挑選最有勝選希望，且最恰當的候選人，這也是對東部選民負責任的態度」。如果自己和Kolas被賦予這重責大任，那一定會全力以赴，讓東部選民有好的選擇，往更好的方向前進。

劉櫂豪進一步表示，從政治版圖來看，台東、花蓮都被歸類艱困、沙漠地區，但再怎麼艱困都要有人不斷努力，對選民正面回應。她表示，與其說是艱困選區，倒不如說是要更加倍努力的地方，「相信只要持續努力，偏遠艱困的地區也會開出一朵一朵美麗花朵」。

至於是否就花東政策上與Kolas交流？劉櫂豪表示，2人都來自東部，對人口結構多元性、地理位置都有共通點，「我們不定時會對產業，或是整體社會議題做交流，必要時會提出共通的政見，為東部的共生共榮盡最大努力」。

另外，由於同黨前立委賴坤成也對參選台東縣長表達強烈意願，劉櫂豪表示，因為台東縣長候選人是徵召，所以一切尊重選對會決定，「是我的話必定全力以赴，有其他人選也尊重選對會」。

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