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CPR壓對位置最重要 經食道心臟超音波輔助 提高存活率

▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰表示，透過經食道心臟超音波的輔助，急診醫師能夠更快、更正確做出判斷，爭取病人更多的存活率（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）
▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰表示，透過經食道心臟超音波的輔助，急診醫師能夠更快、更正確做出判斷，爭取病人更多的存活率（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-28 14:58:28

60歲男性某日晚間突感胸口不適，隨即意識不清，家人撥打119求救，並為他施作CPR心肺復甦術，救護人員抵達現場後以AED執行電擊，送急診後仍未恢復心跳。急救團隊立即進行高級心臟救命術(ACLS)，並由急診醫師執行經食道心臟超音波(TEE)掃描，在超音波導引下調整CPR按壓位置，病人在數分鐘後逐漸恢復心跳。診斷為急性心肌梗塞，急救團隊啟動經皮體外循環支持系統(PCPS)，會診心臟血管內科醫師施作緊急心導管，再由加護醫學部團隊接手照護，20天後順利清醒出院。

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奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰指出，台灣每年約有18,000多位急症病人於到院前發生心跳停止(OHCA)，整體存活率卻不到10%，而幸運存活下來的病人中，擁有良好功能者更是稀少。要成功搶救這類病人，高品質心肺復甦術更是扮演著舉足輕重的角色，直接影響心跳停止病人的存活率。依據美國心臟醫學會的治療準則建議，胸部按壓的深度至少5公分、速度每分鐘至少100120次、確保胸部完全回彈與盡量減少壓胸中斷，心肺復甦術按壓位置正確與否，直接影響心跳停止病人急救成功率。研究指出，有53%的心跳停止病人，因按壓胸部位置錯誤而壓迫到心臟主動脈出口，影響血流循環，導致存活率降低。


劉祐彰說明，奇美醫學中心急診醫學部是全台少數引進經食道心臟超音波(TEE)設備的急診單位，TEE在急救當下能持續對心臟掃描，並且不干擾心肺復甦術與急救措施進行，透過它可即時監測壓胸狀況，如果位置不佳甚至壓迫到心臟出口，還可由超音波導引調整壓胸位置，來改善血流循環，增加恢復自主心跳的機率。

▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰示範正確CPR，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）
▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰示範正確CPR，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）
奇美醫學中心已運用此技術幫助數名主動脈剝離、急性瓣膜性心臟病、與肺動脈栓塞病人縮短從入院到接受緊急手術的時間。根據奇美醫學中心統計，到院前發生心跳停止(OHCA)的病人整體存活率逐年上升，從2019年的9.8%提升至202116.51%，若病人發生心跳停止時，有被目擊且為可電擊心律，存活率更可達到66.7%。劉祐彰表示，病人即使恢復循環心跳，仍需要心臟血管內、外科醫師執行緊急心導管或手術治療，再由加護病房團隊接手復甦後照護與目標體溫控制，最後接續復健科與精神科給予病患完整身心復原，早日回歸正常生活。


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