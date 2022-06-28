CPR壓對位置最重要 經食道心臟超音波輔助 提高存活率

60 歲男性某日晚間突感胸口不適，隨即意識不清，家人撥打 119 求救，並為他施作 CPR 心肺復甦術，救護人員抵達現場後以 AED 執行電擊，送急診後仍未恢復心跳。急救團隊立即進行高級心臟救命術 (ACLS) ，並由急診醫師執行經食道心臟超音波 (TEE) 掃描，在超音波導引下調整 CPR 按壓位置，病人在數分鐘後逐漸恢復心跳。診斷為急性心肌梗塞，急救團隊啟動經皮體外循環支持系統 (PCPS) ，會診心臟血管內科醫師施作緊急心導管，再由加護醫學部團隊接手照護， 20 天後順利清醒出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰指出，台灣每年約有 18,000 多位急症病人於到院前發生心跳停止 (OHCA) ，整體存活率卻不到 10% ，而幸運存活下來的病人中，擁有良好功能者更是稀少。要成功搶救這類病人，高品質心肺復甦術更是扮演著舉足輕重的角色，直接影響心跳停止病人的存活率。依據美國心臟醫學會的治療準則建議，胸部按壓的深度至少 5 公分、速度每分鐘至少 100 至 120 次、確保胸部完全回彈與盡量減少壓胸中斷，心肺復甦術按壓位置正確與否，直接影響心跳停止病人急救成功率。研究指出，有 53% 的心跳停止病人，因按壓胸部位置錯誤而壓迫到心臟主動脈出口，影響血流循環，導致存活率降低。

劉祐彰說明，奇美醫學中心急診醫學部是全台少數引進經食道心臟超音波 (TEE) 設備的急診單位， TEE 在急救當下能持續對心臟掃描，並且不干擾心肺復甦術與急救措施進行，透過它可即時監測壓胸狀況，如果位置不佳甚至壓迫到心臟出口，還可由超音波導引調整壓胸位置，來改善血流循環，增加恢復自主心跳的機率。

▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰示範正確CPR，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）