首都之戰 郝龍斌：蔣萬安要避免深藍選票被黃珊珊搶走
2022年底台北市長選舉呈現「三腳督」局勢，近來民調陸續出爐，國民黨提名的立委蔣萬安民調第一，台北市副市長黃珊珊及即將代表民進黨參選的衛福部長陳時中緊追在後。台北市前市長郝龍斌今（28）日表示，他認為，大規模棄保不可能發生，但對蔣萬安而言是艱苦的選戰，如何確保深藍選票不要被黃珊珊拿走是關鍵。
郝龍斌說，黃珊珊是親民黨，雖然她說自己是中立，可一般深藍還是認為她是藍軍，這次選舉是兩藍一綠，誰拿到43%的票就當選。對蔣萬安來說，黃珊珊的得票就是變數，如果黃珊珊能拿到20%的票，那這個選舉大概就已經結束，大概就是民進黨當選。
至於年底選舉是否可能發生棄保效應？郝龍斌說，「這次三腳督要棄保、要操作都很難，因為三個人都很強，而黃珊珊背後有柯文哲，是地方執政，陳時中後面蔡英文、蘇貞昌，是中央執政，蔣萬安相對來講是較難操作的一方。」
對於蔣萬安選情，郝龍斌認為是艱苦的一戰，如何確保深藍選票不要被黃珊珊拿走是關鍵。郝龍斌重申「蔣萬安在選舉中首要是固本，他要守住35%的選票，包括軍公教，包括四、五十歲以上的藍軍支持者，他把這部分保住，絕不能被黃珊珊挖走，在這個前提之下才來積極爭取年輕選票。」
郝龍斌評估，「大規模棄保不可能，蔣萬安主要是在跟黃珊珊爭取60%多的泛藍選票，蔣萬安要把他跟黃珊珊的差距拉遠，如果能拉5%、10%過來就當選了。」