「肯定凍漲民生電價！」時力再呼籲：強化電網韌性

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時力黨團表示，昨日電價審議委員會拍板通過，確定7月1日起部分電價漲價。主要針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電調漲為3.1039元/度，特高壓調整為2.5707元/度，但排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業之高壓用戶。而住宅用電1,001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭）則調漲9％，時力認為，此舉是將工業電價朝合理化方向的適時調整。
時力黨團表示，為了促進台灣供電及用電環境的健康發展，除了適時調整工業用電大戶電價外，經濟部及台電更應積極面對電網脆弱等問題，更提出三點呼籲，首先，務必強化電網韌性，穩定供電，今年303大停電後，政府承諾4月底前會提出千億電網計畫，以解決台灣長期電網脆弱度的問題，但時至今日，仍不見計畫初稿。
時力也呼籲強化節能與儲能政策，經濟部近日公告的《再生能源法展條例》修法草案，對於儲能、地熱與綠電發展等有所幫助，務必在下會期儘速完成行政院審議程序，將法案送到立法院討論，並儘速完成修法工作。
時力指出，過去最令人詬病的的是，綠電價格與再生水價格遠高於一般水、電價，對於願意落實社會企業責任的大、中小企業會有所卻步，甚至也有有意購買卻買不到的情況，政府過去編列大筆預算在開發相關資源，但採購價格上卻未有明顯的成效，或無法負荷市場需求量的情況發生，盼透過此次調整用水、電大戶價格調整之際，務必更積極強化綠電與再生水資源的供應與量能，使再生循環的更趨於常態。