Kolas父親過世不告知親友、直接火化　賴清德憶亡父哽咽

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賴清德致詞時表示，「愛是一條線」有兩個部分，一個部分是血緣，它會牽引人回到地面的家，落葉生根；另外一部分就是信仰，它會牽引人回到天主的家，安息主懷。不管任何一個人，在人生當中遭遇何等愛恨情仇，又遭遇何種的悲歡離合，這條線總是沒有疑問地會牽引到這兩個家。
賴清德說，從「愛是一條線」這句話可以看得出Kolas父親的睿智，他也打趣說，這句話如果用在疫情發展，也可以看得出Kolas的父親是先知，因為現在每個人都希望快篩試劑出來是一條線，代表自己是健康的，不會傳染病毒給親友，這才是真正的愛。
賴清德說，他很榮幸曾經跟Kolas的父親有一面之緣，他們一見如故，在豐年祭活動結束後，Kolas父親更邀請他到家裡相聚，那時候跟他的家人一起唱卡拉OK、吃阿美族美食，度過非常愉快的夜晚。
賴清德也透露，在那個晚上，他跟Kolas父親深聊，深刻感受到他就是非常勇敢的人，勇於追求自己的理想，而Kolas是勇敢的女孩，這樣的勇敢是來自她的父親。
賴清德說，自己當年辭去行政院長，繼任的院長蘇貞昌原想邀請Kolas擔任原民會主委，但Kolas婉拒了，因為她認為原住民有機會做的工作，不應該僅限於原住民主委的工作，而是有能力為國家最更多事情。而這之後，Kolas被總統蔡英文聘為發言人。
賴清德提到，書中提到Kolas父親對未亡人的安排，不告知親友、不通知教會、不停柩家中、直接火化，且Kolas不請喪假，一如往常，彷彿這個世界沒有人認識他，也沒有人注意，這讓賴清德也想起自己父親過世時情景，賴突然哽咽停止說話，隨後才緩緩開口，「也許這個禮儀可以讓未亡人減少悲哀」。
最後，賴清德表示，這是一本很值得閱讀的書，自己購買500本表示支持。
另外，駐美大使蕭美琴也透過影片祝福好友Kolas，她表示，Kolas從新聞工作者、文化工作者，到立委再到發言人，今天又多了一個作家的頭銜。Kolas文筆細膩、感情豐富，看到他透過對父親思念，也呈現他對台灣原住民族文化的情感，還有對台灣主體意識的堅持。相信Kolas在人生未來的旅程上，可以繼續發光發熱。