恩恩案時序遭疑造假！莊人祥：請新北提正式報告還原事實

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中指出，4月15日媒體開始報導恩恩事件，當天晚上向新北市政府了解整個過程，當時新北市府表示4月14日傍晚6時37分醫院通報2歲男童確診個案，目前在加護病房ICU全力救治中，經了解此處的目前其實是指「4月15日」。
莊人祥表示，因製作記者會資料時整段貼上，才導致誤以為是指4月14日傍晚，但指揮官陳時中在4月16日記者會上，有關送醫時序說明，都是正確的。
莊人祥說，過程中都是和新北市政府透過通訊軟體LINE聯繫，查詢公文確實沒有收到此事件相關報告，而在4月16日記者會前，指揮中心並沒有拿到家屬跟衛生局通聯內容，指揮官陳時中只有時序部分，才會說「我們覺得沒有特別延誤的地方」。
面對整個後續相關事證陸續揭露，莊人祥表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心將請新北市府提供正式報告，還原事實經過。（編輯：管中維）1110628
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