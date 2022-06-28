電價漲幅太震撼！經濟專家：一次漲太多、應分階段調整

經濟部常務次長林全能日前於記者會上宣布，審議委員會決議將原定平均電價2.6253元，調漲至2.8458元，漲幅為8.4%，其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，影響約2.2萬戶，住宅用電1,001度以上，電價將調漲9%，此電價調整將由7月1日開始實施。
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經濟部自2018年4月，將電價調漲3%之後，展開連續4年、共8次的凍漲歷程，蕭代基坦言，這4年多來按照市場的能源成本，無論調降或調漲，都有必要調整電價，在現在這個時機點才調「有點太慢了！」他覺得，每隔半年、一年調漲一次是很正常的，認為政府不應該每次都不敢調，累計起來一次調漲幅度這麼大「對大家來說是震撼式的衝擊！」
蕭代基指出，企業、產業在面臨此次電價漲幅擴大的情形，會有半年至一年的陣痛期，在沒有足夠或多餘的收入下，還要適應電價，即有可能會刪減其他項目的支出，像是原料、生產、採購、銷售以及人力。
他進一步說明，政府一下子漲8.4%，用電大戶甚至調漲15%，「大家如何適應？就是把能源價格轉嫁到其他項目上。」間接導致物價上漲、就業問題增加，甚至有極大的可能造成經濟衰退，應該要每半年逐步調1%、2%，才能在調整之餘，還能有效的縮短產業、企業的陣痛期。
莊孟翰則表示，經濟部考量內需產業受COVID-19疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6大類產業的高壓用戶電價不調漲，這樣的區隔是很好的，因此認為電價即使會產生連鎖反應，牽動經濟，但也不至於使經濟衰退。
他指出，電價漲幅直接影響的是企業的生產成本，而成本會影響外銷價格，先前疫情延伸出缺工缺料的問題，各界也擔心電價也會造成連鎖反應，這次用電大戶一次調漲電價15%，確實很高，「如果能夠分階段調漲就更好了」，但他明白政府有不得不漲的原因，「總不能讓台電一直虧損下去」。他並表示接下來7月、8月、9月是用電高峰，這3個月要如何度過很重要。