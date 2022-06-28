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電價漲幅太震撼！經濟專家：一次漲太多、應分階段調整

▲經濟部昨（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，前中經院院長、目前兼任中研院研究員蕭代基表示，此次調漲幅度大「是震撼式的衝擊！」（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部昨（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，前中經院院長、目前兼任中研院研究員蕭代基表示，此次調漲幅度大「是震撼式的衝擊！」（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-28 18:39:49

經濟部昨（27）日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，對此，前中經院院長、目前兼任中研院研究員蕭代基，以及德明財經科技大學客座教授莊孟翰今（28）日接受《NOWnews今日新聞》訪問，蕭代基表示小戶整體使用量也大，「政府只調大戶，不調小戶很不合理」，並認為此次調漲幅度大「是震撼式的衝擊！」不僅會牽動物價以及就業市場，還有可能造成經濟衰退；莊孟翰則認為，政府將調漲分類有所區隔，這樣是好的，他也說，若能分階段調漲就更好。

經濟部常務次長林全能日前於記者會上宣布，審議委員會決議將原定平均電價2.6253元，調漲至2.8458元，漲幅為8.4%，其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，影響約2.2萬戶，住宅用電1,001度以上，電價將調漲9%，此電價調整將由7月1日開始實施。

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中華經濟研究院前院長、目前兼任中央研究院研究員蕭代基回應此次電價調漲結果，認為政府只針對大戶做調漲「是很不合理的！」他說，小戶用電量加總起來也很可觀，只調大戶不調小戶的做法，無法使小戶有節約用電的誘因，「不調小戶是不公平的，也是不利於節約能源的。」

經濟部自2018年4月，將電價調漲3%之後，展開連續4年、共8次的凍漲歷程，蕭代基坦言，這4年多來按照市場的能源成本，無論調降或調漲，都有必要調整電價，在現在這個時機點才調「有點太慢了！」他覺得，每隔半年、一年調漲一次是很正常的，認為政府不應該每次都不敢調，累計起來一次調漲幅度這麼大「對大家來說是震撼式的衝擊！」

蕭代基指出，企業、產業在面臨此次電價漲幅擴大的情形，會有半年至一年的陣痛期，在沒有足夠或多餘的收入下，還要適應電價，即有可能會刪減其他項目的支出，像是原料、生產、採購、銷售以及人力。

他進一步說明，政府一下子漲8.4%，用電大戶甚至調漲15%，「大家如何適應？就是把能源價格轉嫁到其他項目上。」間接導致物價上漲、就業問題增加，甚至有極大的可能造成經濟衰退，應該要每半年逐步調1%、2%，才能在調整之餘，還能有效的縮短產業、企業的陣痛期。

莊孟翰則表示，經濟部考量內需產業受COVID-19疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6大類產業的高壓用戶電價不調漲，這樣的區隔是很好的，因此認為電價即使會產生連鎖反應，牽動經濟，但也不至於使經濟衰退。

他指出，電價漲幅直接影響的是企業的生產成本，而成本會影響外銷價格，先前疫情延伸出缺工缺料的問題，各界也擔心電價也會造成連鎖反應，這次用電大戶一次調漲電價15%，確實很高，「如果能夠分階段調漲就更好了」，但他明白政府有不得不漲的原因，「總不能讓台電一直虧損下去」。他並表示接下來7月、8月、9月是用電高峰，這3個月要如何度過很重要。

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