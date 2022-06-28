台南臨安橋今動土改建 3年後重現風華

台南市中華西路（台 17 線）臨安橋結構安全問題，並完成運河遊船計畫最後一哩路，交通部公路總局核定納入省道改善計畫，全額補助 5 億元改建經費，今（ 28 ）日下午舉辦動土典禮。

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黃偉哲表示，臨安橋在交通上、水利上和觀光上具重要意義，因該橋底過低，影響安平運河遊船通行河程，另經檢測有多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落現象，若僅靠補強無法根治結構安全問題；未來改建後能根絕臨安橋劣化的問題，同時也可以打通運河遊船的瓶頸路段，使安平舊城區與沙卡里巴，能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，成為台南市的一大亮點建設。為了疏導改建對交通的衝擊，未來南市府會在文平路跟湖美之間，搭建第三座便橋疏導車流。感謝交通部林前部長跟公路總局，在臨安橋的改建工程上給台南的支持。

工務局表示，台 17 線臨安橋為台南安平、中西區主要幹道橋梁，在 102 年經檢測有多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落，且現況梁底過低，導致帽梁長期泡水，檢測單位評估帽梁開裂恐有落橋，危及用路人安全，雖經辦理緊急補強，仍有安全疑慮，是府城交通上的沉痾。南市府近年來積極向中央爭取臨安橋改建，終於獲得交通部公路總局支持，並全額補助經費委由工務局代辦。