做漁民強力後盾！陳時中嗆中國「極其不當」：檢驗皆陰性

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中國海關總署23日再公告，因從台灣輸中國的1批次凍竹莢魚包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，自即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司的產品申報1週至29日。
對此，從24日出席記者會後，至今都未參加公開活動的陳時中，今下午突然親赴記者室說明，有指示食藥署要查驗國內相關水產品，食藥署查驗基隆、宜蘭2間相關公司，共8件產品內外包裝、34隻塗抹拭子檢驗結果都為陰性。
陳時中進一步解釋，宜蘭某公司採檢5件不同批號竹筴魚，內外包裝共20隻塗抹檢體、基隆某公司則從冷凍庫隨機採取三件不同製造日期產品，包含冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡，內外包裝共14隻塗抹檢體，結果都是陰性。
陳時中強調，有些國家在疫情期間不斷做無謂指控、貿易上手段「極其不當」，台灣自己做了相關檢驗證明無問題，且除中國冷凍食品有檢出陽性，其他各國都無此狀況，質疑「出口的地方沒有 ，到了進口地方有」，當地應該要更貼切做好食品管理，而非對於無確切證據的國家做貿易障礙。
陳時中也說，面對這些不公平待遇，會先證明台灣水產品沒有問題，也要做漁民強力後盾。
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